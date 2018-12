Billeder: Fyldt kirke til begravelse

Jette Andersen Onsdag, 26. december 2018 - 16:45

Anders Brøns mistede livet på tragisk vis i Aalborg havn i begyndelsen af december. Et stort chok for samfundet, ikke mindst for stifteren af Polar Seafoods familie og venner.

I dag blev han begravet i Hans Egedes Kirke, der var fyldt til bristepunktet med folk, der ville vise den sidste respekt for Anders Brøns, der stille, roligt og nærmest anonymt arbejdede for det grønlandske samfund.

Hans Egedes Kirke var fyldt, da Anders Brøns blev begravet Leiff Josefsen

Respektfuld sorg

Hans nærmeste familie stod ved indgangen og modtog kondolancer inden begravelsen. Nogle med rødsprængte øjne, nogle mere fattede. Men med en kæmpe sorg. En uforudset og pludselig sorg over tabet af en far, bror og bedstefar.

Indenfor lagde folk blomster ved kisten og et lille nik mod hans kiste kom der også. Respekten var helt enorm og ikke en hvisken hørtes. Folk hilste på hinanden med øjnene og krammede hinanden, uden en lyd.

Nina Kreutzmann Jørgensen sang to smukke sange i kirken Leiff Josefsen

Sang fra Nina

Præcis klokken 13 begyndte organisten Tønnes Kreutzmann, at spille præludiet på orgelet, familien gik ind og folk rejste sig. Derefter kom sangerinde Nina Kreutzmann Jørgensen på og sang ”Uummatinni asanninneqarpoq” på smukkeste vis, inden salmen Ornissinga tamassi blev sunget af alle.

Mãnguak’ Dalager holdt gudstjenesten på grønlandsk og sagde i den forbindelse, hvor vigtigt det er med næstekærlighed, når et andet menneske mister en betydningsfuld person i deres liv.

Leiff Josefsen

Sådan bliver Anders husket

I sin tale om Anders Brøns, kom præsten ind på, hvordan hans nærmeste vil huske ham. Varm og imødekommende, kærlig, viljestærk, sjov og vidende. En mand med respekt for både liv og sine medmennesker.

- Han opnåede en masse i livet og gjorde mange af sine drømme til virkelighed, sagde Mãnguak Dalager blandt andet i sin tale.

- Han dyrkede også sport gennem hele livet og hans sportsmakkere har helt sikkert en masse minder fra sportens verden med Anders, sagde hun videre.

Leiff Josefsen

Henvendt til familien sagde hun, at Anders Brøns efterlader dem med en masse minder, de kan tage med sig videre i livet.

- Han gjorde meget for at være sammen med jer. Under middage, rejser og andre begivenheder, sagde hun, inden hun sluttede af med at læse et kondolancebrev op medarbejder fra Polar Seafood. I brevet stod der at han er taknemmelig for den tillid og de gode råd, som Anders viste og gav ham på arbejdet.

Allersidste farvel

Efter talen, var det igen Nina Kreutzmann Jørgensens tid til at komme på. Denne gang sang hun den smukke Leonard Cohen-sang ”Hallelujah”. Smukt og rørende blev den sunget. Flere måtte tørre tårer væk fra kinderne.

Der blev sagt Fadervor i fællesskab, inden organisten begyndte at spille ”Guutiga, illimmi” og til sidst ”Angerlarfissaqarpoq”, mens kisten blev båret ud. Her trådte virkeligheden virkelig til og familien havde det synligt meget tungt med det allersidste farvel. Følelserne kunne ikke længere holdes tilbage og tårerne fik frit løb.