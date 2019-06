Billeder: Elever fra Aasiaat får udleveret iPads

redaktionen Lørdag, 08. juni 2019 - 09:28

7. klasse elever fra Gammeqarfik Aasiaat havde i mandags en særlig oplevelse, da de er blevet valgt til at være de første der afprøver iPads i Kommune Qeqertalik. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Det er i forbindelse med projektet ’Kivitsisa’, at eleverne får iPads, som skal benyttes i undervisningen. Bag projektet står alle Grønlands fem kommuner.

Et løft af folkeskolen i Grønland

- Målsætningen er at man via samarbejde har et fælles mål at løfte folkeskolen i en fælles retning. Projektet er udviklet og udformet i samarbejde med Institut for Læring og Uddannelsesstyrelsen, oplyser Kommune Qeqertalik.

Udviklingsforløbene er planlagt til at skal ske over flere runder og implementeringen sker løbende over flere perioder. Dette med udgangspunkt i at der er forskelle i udviklingen på områderne for borgere, medarbejdere, folkeskoleelever og ikke mindst på kommunikationsmedierne i de forskellige kommuner.

- Eleverne vil som en del af deres læringsforløb, ved hjælp af lyde, billeder, levende billeder (film), tekster samt ved at hente forskellige materialer i internettet, få mulighed for at sætte oplysningerne i sammenhæng og kan udveksle med andre om det, de har lært i forløbet. Samtidig vil eleverne få mulighed for et kommunikationsfelt ud til resten af omverdenen, skriver Kommune Qeqertalik.

Inspiration til undervisningen

Således vil lærerne ligeledes kunne udvikle sig i retning af, og få inspiration til at tænke undervisningen i nye baner.

Eleverne i Kommune Qeqertalik vil i løbet af i år og det næstkommende år løbende få udleveret iPads.

Omkostningerne på 150 mio. kr. til udlevering af iPads dækkes af alle kommunerne i fællesskab. De fonde, som har givet et tilskud på 50 mio. kr. er: Villum Fonden, Hempel Fonden, Mærsk og OAK Foundation.