Bilist tager flugten efter påkørsel

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 01. januar 2021 - 10:29

På trods af meget glatte veje kørte en bilist med høj fart på vejen Qaava i Nuussuaq-bydelen, og det resulterede i, at en mand blev kørt ned, fortæller et vidne, Randi Christensen, til Sermitsiaq.AG.

- Mit barn vækkede mig ved 6-tiden, og vi lå og nussede, da jeg hørte en bil med høj fart køre forbi uden for min lejlighed, der ligger tæt op ad vejen. Jeg kunne høre bilen dytte og kort efter et højt bump, fortæller Randi Christensen, der er noget chokeret over hændelsen.

- Jeg står op og når at se, at bilisten forlader stedet og lader den påkørte mand ligge. Jeg forsøger forgæves at få fat i politiet og ringer derfor til skadestuen, der er hurtig til at sende en ambulance, fortæller Randi Christensen.

To mænd og en kvinde kommer derefter gående og de tilser den påkørte.

I live efter påkørsel

- Jeg spørger dem fra vinduet, om manden er i live, og får svaret, at det er han, fortæller Randi Christensen, der var ude af stand til at forlade lejligheden på grund af sin lille søn, men hun kunne høre, at den påkørte mand stønnede.

Sermitisaq.AG har forsøgt at få kontakt til den ledende vagtchef hos politiet i Nuuk, men det er endnu ikke lykkedes.

Randi Christensen fortæller, at hun ikke nåede at registrere hvilket bilmærke, der påkørte manden. Ej heller registreringsnummeret. Men det er hendes håb, at flugtbilisten bliver pågrebet af politiet.