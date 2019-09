Bidt i ansigtet: Tre fangere angrebet af isbjørn

redaktionen Torsdag, 19. september 2019 - 16:18

Det kunne være gået rigtig galt, men heldigvis skete der ingen alvorlig skade på to mandlige fangere nord for Uummannaq i Nordgrønland torsdag i sidste uge.

De var taget på moskusjagt sammen med en tredje mand og havde nedlagt en moskusokse, da de pludselig blev angrebet af en sulten isbjørn, skriver KNR.

Det fortæller Julie Sanderovitz-Bendtsen, der er vagtchef ved Grønlands Politi.

- De tre var ved at partere moskusoksen, da de blev overrumplet af en isbjørn. Det lykkedes isbjørnen at få bidt den ene fanger omkring hans højre øre, og den nåede også at bide en af de andre fangere i den højre del af hans hoved, før den tredje jæger, som stod lidt på afstand, greb ud efter sin riffel og skød mod isbjørnen. Derefter flygtede den, siger hun.

Der skete ingen alvorlig skade på de to fangere – og de anmeldte da også først angrebet til politiet, da de kom tilbage til deres bygd sent om aftenen dagen efter. De tre er fra Ikerasak, der ligger cirka 45 kilometer fra Uummannaq.

- Vi bad dem om at tage på sygehuset for at få tilset deres mærker. Vi tænkte, at der kunne være mulighed for noget smitte fra sådan et bjørnebid. Vi har dog ikke talt med dem efterfølgende, men de havde det godt, da de ringede til os, siger vagtchefen.

Jagtsæsonen er i fuld gang lige nu, og isbjørnen nord for Uummannaq er ikke den eneste, der har haft tæt kontakt til mennesker.

I denne uge blev en bjørn skudt ved Aasiaat, og en anden er blevet observeret ved Ilulissat.

- Jeg vil bare opfordre folk til, at når de er på jagt og har nedlagt et dyr, som en sulten isbjørn synes dufter godt, så vær på vagt. Kig en ekstra gang over skulderen, siger Julie Sanderovitz-Bendtsen.

Om der skete noget med isbjørnen melder historien ikke noget om. Isbjørnen løb, da fangerne skød efter den – og det hele gik så hurtigt, at de ikke opdagede, om den var ramt.