Biden og Xi er enige om at brug af atomvåben aldrig må ske

Ritzaus Bureau Mandag, 14. november 2022 - 16:47

USA's præsident, Joe Biden, og Kinas præsident, Xi Jinping, har mandag holdt møde i forbindelse med et G20-topmøde på Bali.

De er blandt andet enige om, at atomvåben "aldrig må blive brugt" - heller ikke i Ukraine.

- Præsident Biden og præsident Xi understreger deres enighed om, at en atomkrig aldrig skal udkæmpes og aldrig kan vindes.

- De understreger deres modstand mod brug af eller trussel om brug af atomvåben i Ukraine, oplyser Det Hvide Hus i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Russiske ledere har flere gange under krigen i Ukraine, der begyndte med Ruslands angreb den 24. februar, truet med at bruge atomvåben.

Biden har tidligere advaret Rusland mod at bruge atomvåben.

Ruslands trusler kom blandt andet i september, da præsident Vladimir Putin for første gang siden krigens start holdt en tale til det russiske folk.

Det var i denne tale, at han annoncerede, at han ville sende 300.000 soldater fra reserven til Ukraine. Men det var altså også her, at præsidenten indikerede, at han er klar til at tage atomvåben i brug.

- Hvis vores lands territoriale integritet bliver truet, så vil vi tage alle midler i brug for at beskytte Rusland og vores folk. Jeg bluffer ikke.

- Dem, der prøver at afpresse os med atomvåben, bør vide, at vinden pludselig kan blæse i deres retning, sagde Putin dengang ifølge det britiske medie BBC.

Mandagens møde mellem Xi og Biden er det første fysiske mellem de to ledere, siden Biden blev indsat som præsident.

De har i mellemtiden talt i telefon flere gange, men de har ellers ikke mødtes ansigt til ansigt, siden Biden var vicepræsident under Barack Obama. Det vil sige i perioden fra 2009 til 2017.