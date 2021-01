Biden vil have USA hurtigt tilbage i klimaaftale og i WHO

Ritzau Onsdag, 20. januar 2021 - 17:32

Joe Biden kommer ikke til at ligge på den lade side, når han onsdag er tiltrådt som ny præsident i USA.

Ifølge hans stab planlægger han som noget af det første at annullere en række af de tiltag, som forgængeren Donald Trump har stået bag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Blandt Bidens prioriteter er, at USA igen tilslutter sig den klimaaftale, der blev indgået i Paris i 2015. Trump besluttede i 2017 at trække USA ud af aftalen.

17 dekreter på første arbejdsdag

Biden ønsker også, at USA igen tilslutter sig Verdenssundhedsorganisationen, WHO, oplyser hans stab ifølge AFP. Trump valgte sidste år at trække USA ud af det internationale samarbejde i organisationen.

I alt planlægger Biden at underskrive 17 dekreter, få timer efter at han onsdag aften dansk tid er blevet indsat som ny præsident.

Nogle af de andre dekreter handler om at fjerne rejserestriktioner for personer fra en række muslimske lande og stoppe byggeriet af en mur ved grænsen til Mexico.

Vil rette op på Trumps skader

Ifølge Bidens stab vil han "tage handling - ikke blot for at annullere de største skader fra Trump-administrationen - men også for at begynde at flytte landet fremad". Det fortæller staben i en udtalelse, skriver AFP.

- Disse handlinger er modige. De vil indlede arbejdet med at følge op på de løfter, som Biden har givet det amerikanske folk, og vigtigst af alt vil de falde inden for præsidentens forfatningsmæssige rolle, lyder det i udtalelsen.

Den afgående præsident, Donald Trump, har meddelt, at han ikke kommer til at deltage i onsdagens indsættelse af Joe Biden.

I stedet vil han flyve med præsidentflyet "Air Force One" til Florida, hvor han ventes at slå sig ned, skriver Reuters.

Trump har endnu ikke erkendt sit nederlag ved sidste års præsidentvalg. Han har i stedet fastholdt, at der blev snydt ved valget.