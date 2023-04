Biden trækker på skuldrene i sjælden udtalelse om alder

Ritzau Torsdag, 27. april 2023 - 07:03

Onsdag adresserede USA's præsident, Joe Biden, den helt store elefant i rummet frem mod hans forsøg på at blive genvalgt: Hans alder.

Den 80-årige præsident taler sjældent om sin alder, men meningsmålinger viser, at hans alder er en overvældende bekymring for vælgerne og noget, Republikanerne vil bruge imod ham.

Biden er allerede USA's ældste præsident nogensinde, og bliver han genvalgt, vil han være 86 år, når hans anden præsidentperiode slutter.

Ved et pressemøde sammen med Sydkoreas præsident, Yoon Suk-yeol, onsdag sagde præsidenten, at det er normalt, at folk sætter spørgsmålstegn ved hans alder.

Har selv set kritisk på det

Han indrømmede også, at han selv har tænkt meget over det.

- Jeg respekterer, at de ser kritisk på det. Jeg ville selv se kritisk på det - jeg har selv set kritisk på det, inden jeg besluttede mig for at stille op, sagde Biden.

Han tilføjede, at han føler sig selvsikker før det, der kan blive en udmattende valgkamp, mens han varetager et af verdens mest krævende job.

- Jeg har det godt. Jeg er spændt på at se muligheder.

- Folk kommer selv til at finde ud af det. De kommer til at se en valgkamp, og de kommer til at bedømme, om jeg kan klare det eller ej, sagde han.

Senator i 36 år

Han forsøgte også at spøge lidt om sin alder.

- Jeg kan ikke en gang bede jer gætte, hvor gammel jeg er. Jeg kan ikke en gang sige tallet - det registrerer sig ikke hos mig.

Vittigheder om, hvor længe Biden har været i amerikansk politik, er sædvanligvis de eneste tidspunkter, hvor han diskuterer sin alder.

Inden han blev præsident, var Biden senator i 36 år og vicepræsident for Barack Obama i otte år.

Mange er uenige

Vælgerne synes dog ikke nødvendigvis, at hans alder er særlig morsom.

En meningsmåling fra det amerikanske medie NBC News, der blev offentliggjort i sidste uge, viste, at 70 procent af amerikanerne - og 51 af demokratiske vælgere - ikke mener, at Biden skal stille op igen i 2024.

69 procent af dem, der ikke mener, at Biden skal stille op igen, giver hans alder som årsag.