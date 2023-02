Biden overrasker med besøg i Ukraines hovedstad

Ritzau Mandag, 20. februar 2023 - 07:13

Obs: Artiklen er opdateret kl. 08.00 med blandt andet citater fra Joe Biden.

USA's præsident, Joe Biden, har mandag været på gåtur i Kyiv under et overraskende besøg, der ikke på forhånd var varslet.

Biden har desuden mødtes med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Den amerikanske præsidents besøg kommer kort før årsdagen for krigen.

Det er samtidig Bidens første besøg i den ukrainske hovedstad, siden russiske styrker invaderede Ukraine 24. februar sidste år.

Under hans ophold i Kyiv har han annonceret yderligere støtte til Ukraine.

- Jeg mødes i dag med Zelenskyj og hans stab i Kyiv for at diskutere vores fortsatte støtte. Jeg kommer til at annoncere endnu en levering af vigtigt udstyr - herunder ammunition, panserværn, luftovervågningsudstyr og hjælp til at beskytte det ukrainske folk fra luftangreb, siger Biden en udtalelse.

Understregning af støtte

Ifølge Bidens officielle kalender skulle han i dagene op til årsdagen besøge Polen. I stedet dukkede han mandag formiddag altså op i Kyiv.

Biden oplyser mandag, at det fortsat er planen, at han skal mødes med den polske præsident, Andrzej Duda, i Polen.

På Twitter har journalister delt videoer, der viser Biden gå rundt i Kyivs gader mandag formiddag. Et billede, som nyhedsbureauet Reuters har bragt, viser Biden iført solbriller gå foran Sankt Michaels katedral i hovedstaden.

Mange andre vestlige ledere har besøgt Kyiv under krigen.

Blandt dem er Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, og Storbritanniens tidligere premierminister Boris Johnson samt den nuværende, Rishi Sunak.

Også den danske statsminister, Mette Frederiksen, har besøgt Kyiv.

Hidtil har Biden dog holdt sig fra at besøge hovedstaden. Derfor betragtes mandagens besøg som en stærk understregning af, at Ukraine stadig har amerikanernes fulde støtte i kampen mod Rusland.

- Da Putin iværksatte sin invasion for næsten et år siden, troede han, at Ukraine var svag, og at Vesten var splittet. Han troede, at han kunne holde længere tid end os. Men han tog fuldstændig fejl, lyder det fra Biden.