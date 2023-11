Biden opfordrer Israel til pause i kampe i Gaza

Ritzaus Bureau Onsdag, 08. november 2023 - 06:44

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har opfordret Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, til at holde en pause i kampene i Gaza.

Det skete under et telefonopkald mellem de to statsledere mandag, fortæller Biden selv ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Mediet Axios rapporterede tidligere, at Biden havde opfordret Netanyahu til at holde en tredages pause i kampene.

Biden mener ifølge Axios, at det vil kunne skabe fremskridt i processen om at få løsladt de mindst 240 gidsler, som den militante palæstinensiske bevægelse Hamas tog under angrebet 7. oktober.

Ifølge et udspil, som i øjeblikket bliver nærstuderet af USA, Israel og Qatar, vil Hamas løslade mellem 10 og 15 gidsler under en sådan pause.

Desuden vil bevægelsen bekræfte identiteten på samtlige gidsler.

Hamas har indtil videre løsladt to ældre israelske kvinder og to amerikanere, som blev taget til fange under angrebet på Israel 7. oktober, hvor 1400 mennesker blev dræbt.

Mindst 10.000 mennesker er ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza blevet dræbt som følge af Israels modsvar.

Hamas hævdede tirsdag i en udtalelse, at man var klar til at løslade 12 udenlandske statsborgere, men at det ikke var muligt på grund af israelske bombardementer og kamphandlinger i Gaza.

Den israelske forsvarsminister, Yoav Gallant, sagde tirsdag på et pressemøde, at de israelske styrker befandt sig i "hjertet af Gaza By".

Trods opfordringen fra Biden stoler Netanyahu ifølge Axios ikke på, at Hamas er klar til at indgå en aftale om gidslerne.

En højtstående embedsmand i USA fortalte fredag, at den komplicerede situation omkring gidslerne besværliggør potentielle fremskridt.

USA og Biden har primært arbejdet på problemstillingen via Qatar, hvor flere af Hamas' ledere holder til.