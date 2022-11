Biden lover at indfri USA's klimamål senest i 2030

Ritzau Fredag, 11. november 2022 - 16:42

USA's præsident, Joe Biden, lover i en tale ved klimatopmødet COP27 i Egypten, at han vil stå fast på sine løfter om at styrke indsatsen for at begrænse klimaforandringer.

- Jeg kan stå her som præsident for USA og sige med overbevisning, at USA vil nå vores klimamål inden 2030, lover Biden i sin tale.

Han tilføjer, at USA er "på vej" til at nå målet om at reducere sin udledning af klimaskadelige gasser inden 2030 med 50-52 procent i forhold til niveauet i 2005.

Præsidenten undskylder samtidig for, at USA midlertidigt trak sig ud af Parisaftalen.

Løfter og store pengebeløb

Det var Bidens umiddelbare forgænger på posten, Donald Trump, som i 2017 trak USA ud af aftalen, der var indgået mindre end to år tidligere. Trump mente, at den var skadelig for USA's økonomi.

Biden lover derimod, at han igen vil gøre USA, der er en af verdens helt store udledere af CO2 og andre drivhusgasser, til en "pålidelig og engageret global leder" i kampen mod klimaforandringer.

Han siger videre, at hans regering har taget "hidtil usete skridt" i de seneste to år og er klar til at lade store pengebeløb følge med løfterne.

- Klimakrisen handler om menneskelig sikkerhed, økonomisk sikkerhed, miljømæssig sikkerhed, national sikkerhed og selve livet på planeten, siger Biden.

- Ved denne samling skal vi forny og forhøje vores klimaambitioner.

Rige lande skal kompensere de fattige

Han annoncerer samtidig, at USA vil give 150 millioner dollar (knap 1,1 milliard kroner) til den globale klimafond, der skal hjælpe afrikanske lande med at tilpasse sig konsekvenserne af klimaforandringer.

Desuden vil USA sammen med Tyskland og EU støtte en grøn omstilling i værtslandet, Egypten, med 500 millioner dollar. Det svarer til 3,6 milliarder kroner. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Det vil gøre det nordafrikanske land i stand til at producere ti gigawatt vedvarende energi inden 2030.

- God klimapolitik er god økonomisk politik, understreger Biden.

Et af de store emner på COP27 er spørgsmålet om de rige landes betaling til fattigere lande.

Der har lydt talrige opfordringer til, at USA og andre rige lande, der forurener meget, skal kompensere fattigere lande for de skader, som naturkatastrofer påfører dem.

Klimatopmødet finder sted i Sharm el-Sheikh i Egypten.