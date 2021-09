Biden fyrer fire medlemmer af Arktis-kommission

Thomas Munk Veirum Onsdag, 08. september 2021 - 16:59

USA's præsident Joe Biden har gjort kort proces med fire medlemmer af U.S. Arctic Research Commission.

Rådet har i alt syv medlemmer, som alle udpeges af præsidenten. Rådet skal komme med anbefalinger om forskning og andre målsætninger for USA i Arktis.

De fire medlemmer er udpeget af den tidligere præsident Trump, og de blev bedt om at trække sig frivilligt fra deres post i kommissionen i sidste uge.

De, der ikke havde trukket, sig blev fyret tirsdag. Det skriver mediet Arctictoday.

Fyring vækker opsigt

Begrundelsen for fyringen er, at de fire medlemmer ikke har nok relevant viden om Arktis i forhold til at sidde i kommissionen.

Fjernelsen af de fire medlemmer vækker opsigt, da medlemmer af kommissionen normalt er medlem i fire år ad gangen ifølge loven.

Et tidligere mangeårigt medlem og formand for kommissionen, Mead Treadwell, mener, fjernelsen af de fire medlemmer er problematisk

- At skabe præcedens for at gøre det politisk ville være ret farligt, siger Mead Treadwell til Arctictoday og fortsætter:

- Hvis du vil lave politik, er der mange andre steder at gøre det. Men det bør ikke ske i en videnskabelig rådgivende kommission. Jeg håber, at administrationen genovervejer.