Biden fylder 81 år mens vælgernes aldersbekymringer vokser

Ritzau Mandag, 20. november 2023 - 07:09

USA's præsident, Joe Biden, fylder mandag 81 år.

Dagen skal han blandt andet bruge på den traditionelle benådning af en kalkun i forbindelse med højtiden Thanksgiving.

Men der er ingen grund til at tro, at Biden vil bruge den lejlighed til at tale højt og længe om sin alder.

Fødselsdagen vil nemlig sandsynligvis henlede manges opmærksomhed på, at demokraten Biden er den ældste præsident i USA historie, og at han, hvis han vinder præsidentvalget næste år, vil være 86 år, når hans præsidentperiode slutter.

Alder er vælgernes største bekymring

Biden spøger sommetider med sin alder, mens hans rådgivere peger på et spækket program, der ville sende langt yngre mennesker til tælling.

Meningsmålingerne viser dog gang på gang, at præsidentens alder er den største bekymring for de amerikanske vælgere.

Det er kun blevet forstærket af en række fald og fortalelser, når han eksempelvis har mistet balancen på trapperne til præsidentflyet Air Force One eller rablet under et pressemøde.

USA's tidligere præsident Donald Trump har på det seneste også haft et par bommerter, men der er ikke de samme bekymringer om ham, selv om han er 77 år.

74 procent mener Biden er for gammel til ny periode

Biden "gør ikke meget forkert", men kæmper med at ændre opfattelsen af sin alder, siger David Karol, der underviser i regeringsførelse og politik ved University of Maryland.

- Han er klar, men folk har bare denne opfattelse, siger han.

74 procent siger i en meningsmåling fra ABC og Washington Post, at Biden er for gammel til en ny præsidentperiode. 50 procent mener det samme om Donald Trump.

I en meningsmåling fra Yahoo og YouGov siger 54 procent, at Biden ikke længere har "kompetencerne til at varetage jobbet som præsident". Før valget i 2020 var det 41 procent.

Kan være en "super-agers"

S. Jay Olshansky, der forsker i lang levetid ved University of Chicago, siger, at alder generelt er blevet brugt uretfærdigt i amerikansk politik.

- Aldring er ikke, hvad det var engang, siger Olshansky.

- Der er meget store dele af befolkningen, der lever mindst otte årtier og er i stand til at være præsident, eller hvad end de har lyst til.

Biden - og Trump for den sags skyld - er sandsynligvis såkaldte Super-Agers. Det er et udtryk, der beskriver en lille gruppe mennesker, der bevarer alle deres evner indtil meget sent i livet, siger Olshansky.