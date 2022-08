Biden vil eftergive millioner af amerikaneres studiegæld

Ritzau Onsdag, 24. august 2022 - 17:22

Millioner af amerikanere kan se frem til at få eftergivet mindst 10.000 dollar - svarende til 75.000 kroner - af deres studiegæld.

Det oplyser præsident Joe Biden onsdag.

Tiltaget skal hjælpe de mange amerikanere, der er blevet tungt forgældet af blandt andet at skulle betale høje priser for at gå på universitetet.

- At få en universitetsuddannelse burde give alle folk i USA en bedre chance i forhold til at sikre sig en lys fremtid, siger uddannelsesminister Miguel Cardona i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Men for alt for mange har lånet forhindret dem i at opnå deres drømme. Herunder at købe et hus, oprette en virksomhed og forsørge deres familier.

Biden oplyser på Twitter, at tilbuddet gælder for personer, der tjener under 125.000 dollar om året - cirka 935.000 kroner.

Omkring 45 millioner amerikanere har ifølge Det Hvide Hus studiegæld for sammenlagt 1,6 billioner dollar - knap 12 billioner kroner.

Det svarer til en gennemsnitlig gæld på 35.555 dollar - 266.000 kroner.

At få eftergivet gæld vil sige, at man helt slipper for at betale beløbet.

Størstedelen vil få eftergivet gæld for op til 10.000 dollar. Folk, der tidligere har modtaget støtte på grund af lav indkomst, kan dog få eftergivet gæld for op til 20.000 dollar. Det ventes at gælde omkring seks millioner.

Tiltaget har længe været varslet af Joe Biden.

Det lever ikke helt op til nogle demokratiske politikeres forslag om at eftergive al studiegæld. Flere republikanere har omvendt argumenteret for, at tiltaget er urimeligt over for folk, der i årevis har betalt af på deres lån.

Senatets demokratiske flertalsleder, Chuck Schumer, er glad for onsdagens nyhed. Det skriver han i en udtalelse sammen med senator Elizabeth Warren.

- Med en enkelt underskrift har præsident Biden taget et kæmpe skridt mod at bekæmpe studiegældskrisen, skriver de og fortsætter:

- Den positive indvirkning af det her vil blive mærket hos familier på tværs af hele landet - særligt i minoritetssamfund.

Ronna McDaniel, som leder den Nationale Republikanske Komité, kritiserer tiltaget og kalder det "en redningsaktion for de velhavende".

- Mens hårdtarbejdende amerikanere kæmper med stigende priser og recession, så giver Biden en håndsrækning til de rige, siger hun.