Biden advarer mod kaos efter Trumps succes ved Super Tuesday

Ritzau Onsdag, 06. marts 2024 - 06:58

De foreløbige resultater fra Super Tuesday tyder på, at den republikanske ekspræsident Donald Trump og den siddende demokratiske præsident, Joe Biden, kommer til at stå overfor hinanden igen i præsidentvalgkampen i USA senere i år.

Trump ser ud til at vinde i foreløbigt 12 delstater, mens Biden meldes som vinder i 15 delstater, fremgår det af en optælling fra nyhedsbureauet AP.

I en udtalelse lyder det fra Biden, at hans forventede modstander i valgkampen er en trussel mod det amerikanske demokrati.

- Aftenens resultater efterlader det amerikanske folk med et klart valg. Vil vi fortsætte med at bevæge os fremad, eller vil vi tillade Donald Trump at trække os baglæns ind i kaos, splittelse og mørke, der definerede hans embedsperiode?, udtaler præsidenten ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Forsøg på protestvalg - mange blanke stemmer

Det var forventet, at Biden ville bevæge sig smertefrit gennem demokraternes Super Tuesday uden store nederlag.

Det til trods for at aktivister forsøgte at starte et protestvalg i delstaten Minnesota. Her har forskellige bevægelser ført kampagne for at få progressive demokrater samt muslimske vælgere til at stemme blankt i protest mod Bidens position i krigen i Gaza.

Præsidenten ser ud til at vinde i delstaten. Med cirka halvdelen af alle stemmer talt op, ser det ud til, at 20,4 procent har stemt blankt.

Biden taber til ukendt forretningsmand

I det amerikanske territorium Amerikansk Samoa har Biden indtil videre lidt sit eneste nederlag ved Super Tuesday. Her står forretningsmanden Jason Palmer ifølge Det Demokratiske Partis afdeling i Amerikansk Samoa til at vinde 51 stemmer efter det afholdte caucus mod Bidens 40.

Der er i Amerikansk Samoa seks delegerede på spil.

Super Tuesday er den dag i opløbet til præsidentvalget, hvor flest delstater afholder primærvalg eller caucus.

Tirsdag har amerikanske vælgere fra de to partier stemt i 15 delstater og et amerikansk territorium. Kandidaterne kæmper om de delegerede - det er dem, der i sidste ende skal pege på, hvem de ønsker som præsidentkandidat for partierne.

/ritzau/