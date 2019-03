Bibi Chemnitz udstiller i Tokyo

Walter Turnowsky Torsdag, 21. marts 2019 - 07:01

For første gang viser designeren Bibi Chemnitz en kollektion frem uden for Europa, nemlig i Japan. Det sker i forbindelse med Tokyo Fashion Week, hvor hun har et showroom. Det sker som afslutningen på en længere turné.

- Lige nu er vi i gang med de absolut sidste fremvisninger af næste års vinter kollektion, det er den kollektion der som kommer i butikkerne fra omkring august/september, siger Bibi Chemnitz til Sermitsiaq.AG.

- Da vi denne gang også viser i Japan, så har det været en lang fremvisningssæson da, vi startede med fremvisninger af denne kollektion i midten af januar i Paris, så København i februar og så afslutte vi her i Japan i marts.

- Asien er sidste stop for så skal kollektionen sættes i produktion for at nå vores deadlines. Det er også dyrt at vise mange steder, som altid så betaler vi alle udgifter selv når vi viser frem, det være sig rejse, hotel og udgifter til messer og showrooms som ofte er meget dyre

God interesse – men lang vej igen

Udstillingen i Tokyo markerer et nyt kapitel for Bibi Chemnitz.

- Vi tester scenen ud herover, men modebranchen er en hård nød og det kræver hårdt og langvarigt arbejde.

Ind til videre mener designeren dog, at der er grund til optimisme.

- Interessen har været god. Vi tror på at der fremafrettet er et fornuftigt marked for os i Japan og andre asiatiske lande. Vores urbane outdoor-stil hitter massivt her over og den går super i spænd med vores grønlandsk og nordiske baggrund. Når vi går rundt i de propfyldte gader ser vi utallige som vores stil ville passe perfekt til.

- Men man får ikke bare lige sådan gang i markedet herover, det kommer nok til at tage flere ture her over og en masse hårdt arbejde og forbedringer før vi er helt der vi gerne vil være.

- Det er noget vi skal hjem og tænke over hvordan vi gør bedst. Men Japan er helt klart et spændende marked for os.

- Når vi rejser hjem igen, så er det med hovederne spræng fyldt med inspiration og nye ideer og et endnu større netværk end vi havde før.

- Hvad er din dine forventninger til udstillingen?

- Efter at have arbejdet i branchen i over 13 år ved jeg at man skal passe på med at sætte sine forventninger for højt, det tager tid og folk skal se en an - derfor bruger vi det her som et test tur for at se om der potentiale her. Vores forventninger er at få skabt nogen kontakter til nogen butikker, presse og andet og det er så småt kommet i hus, men jeg tror der skal ændres lidt i, hvor vi fremviser vores kollektion og hvem vi har til at hjælpe os med det. Men vi glade og tilfredse og det var nok det første og vigtigste mål for turen.

Men spiren er sået i Japan.

- Ja, der er da nogle få konkrete resultater, men det kan jeg ikke tale om endnu, da det lige skal følges helt til dørs.