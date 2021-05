Bevis for at Grønland spiller en større rolle

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 14. maj 2021 - 17:00

Den nye Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Pele Broberg og formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede skal være værter for et af verdens mest magtfulde mennesker torsdag den 20. maj. Forholdet mellem Grønland og USA skal drøftes i Anthony Blinkens lynvisit.

- Selvom det er en rimelig neddroslet version af et møde, så viser det, hvor vigtigt Grønland er i forhold til internationalpolitik. Man prioriterer også at mødes med grønlandske politikere. Det er anderledes i forhold til tidligere år, hvor man kunne træffe beslutninger henover hovedet på Grønland, siger adjunkt Rasmus Leander Nielsen fra Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik i Ilisimatusartusarfik.

Eksperten fortæller, at det ville have været bedre, hvis USA’s udenrigsminister havde for eksempel besøgt Ilulissat eller Nuuk for at få en bedre indblik i den grønlandske natur og smeltningen af indlandsisen. Men dette lynvisit er en gevaldig forbedring i forhold til Donald Trump’s forslag om at købe Grønland.

- Dette besøg bliver et høflighedsbesøg, hvor man kan videredrøfte USA’s forhold til Grønland. USA vil jo gerne være den foretrukne samarbejdspartner, hvor de blandt andet vil være med til at udvikle turisme og i at skabe bæredygtige udviklingsmuligheder i forhold til klima. USA vil ikke kun fokusere på militæret i Grønland, siger Rasmus Leander Nielsen.

Krav til Kongeriget

USA har i flere år stillet nogle krav til kongeriget i Danmark, altså de danske forsvar om at få styr på suverænitetshåndhævelsen over Grønland. Besøget kommer dog ikke til at handle om Danmarks håndtering af militæret heroppe.

- Der kommer ikke nye store ting fra mødet. Det er det længere diplomati der kører det større ting i forhold til samarbejdet mellem Danmark, Grønland og USA. Den hurtige besøg viser, at Grønland bliver vigtigere og vigtigere i internationalepolitikken, afslutter Rasmus Leander Nielsen.