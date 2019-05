'Bevar Narsarsuaq' smækker med døren

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 10. maj 2019 - 09:49

Det er på grund af samarbejdsvanskeligheder i arbejdsgruppen, at foreningen Bevar Narsarsuaq trækker sig ud af arbejdsgruppen, der skal afklare Narsarsuaq’s fremtid.

Det forklarer Ole Guldager fra foreningen i en meddelelse.

- Årsagen til denne beslutning er samarbejdsproblemer og manglende tillid til arbejdsgruppens øvrige medlemmer, skriver han.

Foreningen skriver i deres forklaring, at arbejdsgruppen har modtaget et nyt rapportudkast, som gruppen skulle se på og godkende. Foreningen konstaterer, at den seneste udkast er blevet ændret på væsentlige punkter, og at foreningens mærkesager sløjfet.

- Vores primære mærkesag var en tryghedsaftale. Tryghedsaftalen skulle ligge til grund for, at en eventuel lukning eller nedgradering af lufthavnen i Narsarsuaq skulle ske på en tryg måde for borgerne, forklarer Ole Guldager til Sermitsiaq.AG.

Uvidende om ændring

Kommunens erhvervs- og arbejdsmarkedschef har givet tilladelse til Selvstyret, da Selvstyret vil lave ændringer. Tilladelsen er givet, uden arbejdsgruppens vidende.

- Det er efter vores opfattelse ikke i orden at gå bag om ryggen på arbejdsgruppens andre medlemmer på den måde, og heller ikke at give Selvstyret mulighed for at manipulere med rapportens indhold, samt at fjerne uønskede indlæg, skriver Bevar Narsarsuaq.

Ole Guldager oplyser til Sermitsiaq.AG, at det er tvivlsomt, at foreningen vil fortsætte samarbejdet med arbejdsgruppen efter sådan en episode.

- Tilliden er helt væk, så det er tvivlsomt om vi vil komme tilbage, også selvom arbejdsgruppen bliver mere samarbejdsvillig, siger han.

Narsarsuaq’s fremtid

Tilbage i januar blev to arbejdsgrupper etableret, der hver især skulle arbejde med fremtiden for de to lufthavne i Narsarsuaq og Kangerlussuaq.

I Narsarsuaq’s arbejdskommissorie fremgår det, at gruppen skal undersøge og vurdere konsekvenserne for Narsarsuaq ved en fremtidig omdannelse til heliport. Men intet er besluttet endnu, oplyste Naalakkersuisoq for infrastruktur, Karl Frederik Danielsen.

Og noget tyder på, at arbejdet skal fortsætte uden foreningen Bevar Narsarsuaq.

- Arbejdsgruppens øvrige medlemmer har efterfølgende tilbudt, at ”rulle” rapporten tilbage til den forrige udgave, hvilket vi har takket nej til. Tilliden er jo væk og kommer ikke tilbage, skriver Ole Guldager.

Arbejdsgruppens videre arbejde sker bag lukkede døre og skal munde ud i en rapport, der skal gives til Naalakkersuisut og de berørte kommunalbestyrelser.