Betonelementer øger byggehastigheden

Det er lidt ligesom at sidde med en kasse legoklodser. Man tager et valg. Enten kan man bygge noget op fra bunden klods for klods, til man er færdig. Eller man kan bygge delelementer hver for sig, for til sidst at sætte dem sammen til en helhed.

På samme måde, når man bygger huse i beton. Man kan enten støbe og bygge op direkte på byggepladsen, eller man kan støbe betonelementer på en fabrik, for derefter at flytte og sætte dem sammen på byggepladsen.

I Grønland er byggemetoden med betonelementer på vej frem - primært foranlediget af, at selvstyret ønsker netop denne byggemetode. Det skriver avisen Sermitisaq.

Introducerer badeværelser som færdig enhed

I Nuuk har MT Højgaard kastet sig over betonelementerne. Betonelementfabrikken i Qinngorput står færdig og klar til de første opgaver, der lyder på 150 elementer til et nyt projekt for Hotel Nordbo, og 850 elementer til renovering af boligblokke i Maniitsoq.

Dertil introducerer MT Højgaard netop nu - som de første i Grønland - badeværelser som en færdig enhed, der monteres i boligblokkene »De tre Søskende« på Jagtvej i Nuuk.

– Vi har nu faciliteterne klar til at gå i gang med at bygge betonelementer på vores nye fabrik. Vi venter sådan set bare på at få projekterne fra bygherrens rådgiver, siger Kim Ulrik Hansen, der er sektionsdirektør hos MT Højgaard i Nuuk.

