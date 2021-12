Betoncentral må ikke starte op

Thomas Munk Veirum Fredag, 03. december 2021 - 13:02

Erhvervslivet i Nuuk mærker fortsat konsekvenserne af problemer med strømforsyningen til byen.

Ifølge Sermitsiaq.AG's oplysninger har Betoncentralen fået at vide af Nukissiorfiit, at den ikke må starte produktionen op, da der endnu ikke er kapacitet til det.

Det bekræfter virksomhedens direktør:

- Det er korrekt, at vi har fået at vide, at vi ikke må blande beton, fordi vi bruger for meget strøm. Vi ved ikke, hvornår vi må komme i gang, siger Knud-Erik Mogensen, administrerende direktør i Betoncentralen.

Betonvirksomheden er betydningsfuld, da den leverer råmaterialet til de mange byggerier i Nuuk.

Fuld forståelse - men træls

Direktøren kalder situationen for træls, da det går ud over virksomhedens kunder, men han understreger, at han har fuld forståelse for, at der må prioriteres, og at det for nuværende handler om at sikre strøm til vitale samfundsfunktioner.

Knud-Erik Mogensen siger videre, at Betoncentralen arbejder på at etablere et nødstrømsanlæg fra én af byens store byggepladser, men det er endnu usikkert om anlægget kan levere nok strøm til at produktionen kan gå i gang.

Hos én af byens store entreprenørvirksomheder følger man udviklingen tæt. Hos Permagreen fortæller direktør Jeppe Steffensen, og at det bliver kritisk, hvis ikke Betoncentralen får lov til at starte produktionen op inden for de nærmeste dage:

- Hvis vi ikke får beton, har vi virkelig en udfordring. En stor del af produktionen er beton, fordi vi har mange nye projekter. Her starter man fra bunden, hvor beton er centralt, for at vi kan komme videre og ikke mindst overholde vores kontrakter.

Mistede to dages produktion

Også Jeppe Steffensen understreger, at han har fuld forståelse for situationen, og han oplyser, at Permagreen har stillet generatorer til rådighed i forbindelse med strømafbrydelsen ved blandt andet Naturinstitutttet.

Selvom der er forståelse blandt direktørerne, så har strømafbrydelsen også haft konsekvenser. Ifølge Jeppe Steffensen mistede Permagreen i forbindelse med strømafbrydelsen to dages produktion i Nuuk:

- Vi har været lammet under strømafbrydelsen på vores byggepladser, hvor kraner, værktøj og lys har været sat ud af spillet. Vi mistede hele tirsdag og onsdag, men torsdag kom det meste i gang, siger Jeppe Steffensen.

It-system gik ned

Derudover blev virksomhedens it-systemer ramt, hvilket påvirkede arbejdet på virksomhedens kontorer - ikke kun i Nuuk men på hele kysten:

- Da vi blev ramt af strømafbrydelsen sent mandag aften, mistede vi adgangen til vores it-systmer og mail. Det fik vi først reetableret torsdag. Det vil sige at omkring 40 funktionærer har haft svært ved at navigere og udføre deres opgaver, siger Jeppe Steffensen.