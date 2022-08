Besynderlig brændstofmangel

Redaktionen Lørdag, 27. august 2022 - 11:44

Først var der mangel på flybrændstof i Kangerlussuaq – og pludseligt er der ikke mangel på brændstof alligevel. Det er mildest talt en historie, som det er svært at finde hoved og hale på – ikke mindst fordi den multinationale oliekoncern BP’s datterselskab Air BP, der står for forsyningerne, holder kortene tæt til kroppen og kun højst ugerne giver oplysninger til offentligheden.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Sermitsiaq kunne i sidste uge fortælle, at Naviair, som står for flysikkerheden og trafikreguleringen i Kangerlussaq, tirsdag den 9. august udsendte et såkaldt Notam med en advarsel til piloter, som skal lande i Grønlands største og vigtigste lufthavn. I meddelelsen hedder det, at der er begrænsede mængder Jet A1 til rådighed i Kangerlussuaq – og piloter opfordres derfor til at medbringe så meget brændstof som muligt fra afrejselufthavnen.

Årsagen til manglen på brændstof skulle angiveligt være, at der var solgt mere brændstof end forventet i foråret. Air BP ville ikke fortælle noget om det, men det var i hvert fald opfattelsen hos både Air Greenland og Mittarfeqarfiit.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: