Pele får svar om Kangerlussuaq efter knap ni måneders betænkningstid

Mandag, 06. november 2023 - 07:44

Pele Broberg, Naleraq, har forsøgt at få mere klarhed over planen for Kangerlussuaq, efter de nye internationale lufthavne åbner i Nuuk og Ilulissat henholdsvis næste år og i 2025.

I begyndelsen af februar sendte Broberg en stribe §37-spørgsmål til Naalakkersuisut om blandt andet fremtiden for Air Greenlands medarbejdere i bygden.

Efter knap ni måneder har Naalakkersuisut besvaret spørgmålene 1. november, selvom svarfristen normalvis er ti dage.

Forhandlinger fortsætter

Svarene har været længe undervejs, men det er ikke meget afklaring Naalakkersuisut kan give. Ifølge Naalakkersuisut skyldes det, at der fortsat forhandles med den danske regering om Forsvarets fremtidige brug af Kangerlussuaq.

Dermed er det fremtidige aktivitetsniveau i Kangerlussuaq fortsat ukendt og formandens departement oplyser følgende vedørende Air Greenlands medarbejdere:

- Air Greenlands antal af medarbejdere i Kangerlussuaq efter åbningen af Nuuk og Ilulissat lufthavne, vil afhænge af det fremtidige aktivitetsniveau i Kangerlussuaq. Dette er endnu ukendt.

Drift og aktivitetsniveau ukendt

- Air Greenland har afholdt dialogmøder med medarbejderne i Kangerlussuaq kvartalsvis siden efteråret 2022, med henblik på at sikre et løbende højt informationsniveau blandt de ansatte.

Pele Broberg vil også vide, hvad eventuelle udgifter til at holde Kangerlussuaq åben vil betyde for de samfundsøkonomiske beregninger, der ligger til grund for beslutningerne om lufthavnene.

Men det kan endnu ikke lade sig gøre at svare på:

Ukendt omfang af civilt brug

- Endnu en genberegning af grundlaget, som senest blev opdateret i 2021, ligger ud over, hvad der kan indgå i en § 37 besvarelse, ligesom at der for nuværende er for mange ubekendte til en genberegning.

- De ubekendte faktorer omhandler det fremtidige omfang af civilt brug, hvem der varetager den civile brug samt den endelige aftale med den danske stat om militært brug, står der i svaret fra naalakkersuisoq for infrastruktur Hans Peter Poulsen (S).