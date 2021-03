Bestyrelsesmedlemmer får honorarløft

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 18. marts 2021 - 11:46

Selvstyrets honorarpolitik til bestyrelserne i de selvstyreejede selskaber er blevet ændret, så det afspejler prisudviklingen i samfundet.

Det fremgår af en redegørelse om Naalakkersuisuts honorarpolitik, der via et cirkulære blev godkendt den 13. januar i år af Kim Kielsen og departementschef Hans-Peder Barlach Christensen.

Pristalsregulering

Det er med baggrund i en Inatsisartut-beslutning tilbage i november 2020, at Naalakkersuisut har lavet en redegørelse for, hvordan bestyrelsesmedlemmerne fremover skal aflønnes.

Sidst honorarerne blev justeret var tilbage i 2014, og det nye i honorarpolitikken er at bestyrelserne ”fra 2016 og frem skal reguleres i overensstemmelse med udviklingen i Grønlands Statistiks reguleringspristal omfattende alle varer og tjenester med januar 2008 som indeks 100”.

Størst løft til Kair-formand

Den største honorarfremgang vil formanden for Kalaallit Airports Holding, Kjeld Zacho Jørgensen få, der går fra et honorarniveau fra 650.000 kroner til 678.000 kroner årligt – et løft på 28.000 kroner årligt.

Ser man på de 14 bestyrelsesformænds honorarløft udgør den samlet set 175.000 kroner årligt.

Af et svarnotat fra Kim Kielsen, da beslutningsforslaget blev behandlet i Inatsisartut, fremgår det, at de hidtidige honorarer frem til den nye regulering lå på 13,8 millioner kroner.

Ændringerne

Se ændringerne herunder:

Selvstyret

Af cirkulæret fremgår det blandt andet, at ”honorarniveauet skal reflekteres i bestyrelsens ansvar, kompetencer og tidsforbrug, således at et rimeligt og konkurrencedygtigt honorarniveau opnås. Dog uden at honorarniveauet bliver lønførende. Endvidere skal den forhøjede arbejdsbelastning samt den øgede risiko forbundet med formandens og næstformandens arbejde afspejles i honoraret”.

Enkeltstående honorar

Det fremgår også af cirkulæret, at der i særlige tilfælde kan ”udbetales et enkeltstående honorar foruden det faste honorar”. Men der stilles krav om, at betingelserne er beskrevet og tydeligt fremgår af selskabets vederlagspolitik eller som en del af selskabets årsrapport.

Næste regulering er lagt fast til at blive gennemført i 2026 efter den nye model, der følger pristallet.