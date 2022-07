Bestyrelsesformand: SAS og piloter er enige om overenskomst

Ritzau Mandag, 18. juli 2022 - 17:03

Luftfartsselskabet SAS og SAS-piloter fra Danmark, Norge og Sverige er mandag aften blevet enige om en ny overenskomst.

Det siger bestyrelsesformand i SAS, Carsten Dilling, til svenske Dagens Industri.

- Vi har en aftale. Nu skal vi bare få de sidste underskrifter på plads, siger Carsten Dilling til mediet omkring klokken 21.

21.29 afviser SAS dog dette i en pressemeddelelse.

- Selv om mæglingsprocessen er gået i den rigtige retning, er ingen aftale underskrevet mellem de to parter.

- Med henvisning til spekulationer i medier vil SAS gerne tydeliggøre, at ingen aftale er underskrevet. Mæglingsprocessen fortsætter, lyder det i pressemeddelelsen.

Til Ritzau siger fagforeningen Dansk Metal, som de danske piloter hører under, at en aftale er på plads, men den er stadig ved at blive underskrevet.

Tidligere på aftenen har de danske medier DR og TV 2, der er til stede uden for forhandlingerne i Stockholm, erfaret, at en aftale er på plads. Det samme gør norske NRK.

Aftalen lander, efter at omkring 900 piloter har strejket siden 4. juli. Mandag gik strejken dermed ind i sin tredje uge.

Der er endnu ingen oplysninger om, hvad aftalen indeholder.

DR erfarer dog, at SAS-piloterne kan genoptage arbejdet tirsdag, efter en ny overenskomst mellem luftfartsselskabet og piloterne ifølge mediet er underskrevet.

Aftalen løber frem til september 2027, erfarer DR videre. I den periode kan piloterne ikke gå i strejke eller genforhandle overenskomsten, skriver NRK.

Ifølge DR giver aftalen også piloterne en øvre arbejdstid på 60 timer om ugen. Desuden bliver fyrede piloter fra under coronakrisen genansat.

Sent søndag aften gik SAS og piloterne hver til sit efter 33 timers forhandlinger. Mandag morgen fortsatte forhandlingerne.

På vej ind til forhandlingerne lød det fra SAS's forhandlingsleder, Marianne Hernæs, at mandag var en forhandlingsfinale.

- Det begynder at blive uansvarligt at fortsætte. Det nærmer vi os i dag. Det er en meget, meget alvorlig situation. Vi har været i mægling i tre-fire uger og i konflikt i over to uger.

- Vi begynder at nærme os et tidspunkt, hvor jeg som forhandlingsleder må indse, at nu kommer vi ikke længere.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT tilføjede hun derefter:

- Så må man forstå, at slaget er tabt.

I stedet ser det nu ud til, at slaget er vundet.

Strejken har skabt tusindvis af aflyste flyvninger for det skandinaviske luftfartsselskab, der er i store økonomiske problemer.

SAS arbejder på at få gennemført en redningsplan, der hedder SAS Forward. Planen skal give årlige besparelser i milliardklassen.

Men samtidig er selskabet i konflikt med piloterne. En del af baggrunden for konflikten mellem SAS og piloterne er, at SAS under coronapandemien måtte opsige omkring halvdelen af piloterne.

Der var dog en aftale om genansættelse, når der igen blev brug for dem.

Piloterne har blandt andet utilfredse med, at SAS ansætter nye piloter på overenskomster med andre vilkår i de to datterselskaber SAS Link og SAS Connect end i SAS Scandinavia.

Siden onsdag har strejken kostet SAS op mod 90 millioner kroner dagligt. Det oplyste luftfartsselskabet i en pressemeddelelse torsdag.

Her kom det også frem, at de samlede omkostninger for SAS indtil videre er på op mod 900 millioner kroner.