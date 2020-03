Bestyrelsesformand: Krisen bliver dyr men vi er godt rustet

Thomas Munk Veirum Torsdag, 19. marts 2020 - 08:11

Flyselskaber verden over er hårdt ramt af coronakrisen, som ganske enkelt har fjernet selskabernes levebrød.

Også det selvstyreejede Air Greenland står nu til at blive hårdt ramt, når al ruteflyvning til og fra Grønland og internt i landet indstilles efter påbud fra myndighederne fra natten til lørdag.

Bestyrelsesformand i Air Greenland, Kjeld Zacho Jørgensen, fortæller, at der arbejdes på højtryk i selskabet for at håndtere situationen:

- Krisen påvirker os på alle mulige og umulige måder med indtjening, der bliver væk, folk, der må sendes hjem, og så videre. Det, vi i bestyrelsen er optaget af, er at sikre, at firmaet også er der på den anden side af den her krise, siger Kjeld Zacho Jørgensen til Sermitsiaq.AG.

Bestyrelsesformand for Air Greenland Kjeld Zacho Jørgensen Air Greenland

Og Air Greenland er godt rustet til at håndtere den alvorlige situation, vurderer bestyrelsesformanden:

- Jeg er fuldstændig overbevist om, at vi kommer igennem krisen. Vi har en række håndtag, vi kan skrue på. Og først og fremmest er vi begunstiget af at have penge i banken til at klare en periode med lav indtjening, siger Kjeld Zacho Jørgensen.

Ingen tal

Bestyrelsesformanden ønsker ikke at sætte tal på, hvor mange penge Air Greenland har tabt og potentielt kan tabe. Han understreger, at det helt afhænger afhænger af, hvor lang tid krisen kommer til at vare.

I udlandet lider flere flyselskaber og eksempelvis har den danske og svenske stat stillet garantier i ryggen af SAS på to milliarder kroner, for at undgå, at selskabet går ned på grund af krisen.

Kjeld Zacho Jørgensen vil ikke afvise, at det kan blive nødvendigt med økonomisk hjælp fra ejerne i Selvstyret, hvis krisen trækker ud:

- En garantipakke for at sikre likviditeten kan da godt blive nødvendig på et tidspunkt, men der er vi slet ikke endnu, siger bestyrelsesformanden.

Arbejder på en løsning for medarbejderne

Det er ikke kun de rejsende, som er afhængige af, hvordan Air Greenland håndterer krisen. Det er selskabets mange medarbejdere også:

- Vi er fuldt bevidste om, at vi en stor arbejdsgiver, og at mange er afhængige af os. Vi arbejder på en løsning, hvor vi prøver at tage hensyn til både virksomhedens økonomi og medarbejdernes økonomi, siger Kjeld Zacho Jørgensen og fortsætter:

- Ledelsen drøfter det med de faglige organisationer. Det, jeg hører, er, at der er en stor forståelse og en god dialog mellem ledelsen i Air Greenland og repræsentanterne fra de forskellige medarbejdergrupper. Jeg følger mig tryg ved, at man finder en løsning.