Bestyrelsesformand går i rette med direktør efter fusions-udtalelser

Thomas Munk Veirum Mandag, 03. april 2023 - 07:48

Naalakkersuisut har gennem det seneste års tid udtrykt, at man ønsker antallet af selvstyreejede aktieselskaber reduceret. Det skete blandt andet under sidste års generalforsamlinger i de pågældende selskaber.

Flere af selskaberne skal muligvis fusioneres, og blandt emnerne er en sammenlægning af boligselskaberne INI og Illuut. Det kom frem i forbindelse med præsentationen af en rammeaftale for Selvstyrets nye ejerskabspolitik tirsdag i sidste uge.

Efterfølgende sagde direktør i Illuut A/S, Torben Pauls, i et interview til KNR, at han først havde hørt om den mulige sammenlægning ved tirsdagens pressemøde:

- Vi har ikke hørt om det før nu. Vi fik en mail et kvarter inden pressemødet, sagde direktøren til KNR.

Har deltaget i drøftelser

I en pressemeddelelse går bestyrelsesformand i Illuut, Steffen Ulrich-Lynge, på opsigtsvækkende vis i rette med sin direktør:

- Illuut A/S skal hermed præcisere, at bestyrelse og ledelse har deltaget i indledede drøftelser vedrørende overvejelser om ændring af struktur for selvstyrets ejerskab og drift af boliger, herunder eventuelt sammenlægning af INI A/S og Illuut A/S.

- Dette er blandt andet sket ved den ordinære generalforsamling samt andre dialogmøder mellem ejerens repræsentanter og Illuut A/S, skriver Steffen Ulrich Lynge.

Udtalelser kaldes uacceptable

Han kalder direktørens udtalelser for uacceptable:

- Udtalelser fra administrerende direktør Torben Pauls den 30. marts 2023 var ikke afhandlet med bestyrelsen for inden, hvilket bestyrelsen finder meget beklageligt og uacceptabelt.

Ifølge Ulrich-Lynge ser bestyrelsen i Illuut A/S frem til den proces, der nu iværksættes, og forventer et godt samarbejde med alle repræsentanter.

Sermitsiaq.AG har været i kontakt med Torben Pauls, og han ønsker ikke at udtale sig yderligere.

Udover sammenlægning af Illuut og INI skal der udarbejdes en analyse af en fusion mellem Sikuki Nuuk Habour og RAL.