Bestyrelser vender ryggen til anbefalinger om god selskabsledelse

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 21. april 2019 - 11:53

Sermitsiaq.AG er dykket ned i 2017-regnskaberne for en række selvstyreejede virksomheder. For at tjekke, om bestyrelserne for selskaberne nu også lever op til ejerens (Selvstyret og dermed alle borgeres, red.) krav om gennemsigtighed.

Selv skriver Bestyrelsessekretariatet om retningslinjerne for god selskabsledelse:

Citat-start – Retningslinjerne skal være med til at sikre, at de selvstyreejede aktieselskaber ledes professionelt og i overensstemmelse med de strategiske rammer ejeren fastlægger. Professionaliseringen skal sikre selskabet og ejeren bedst muligt mod økonomiske tab, som historisk har ramt en del selvstyreejede aktieselskaber. Samtidig skal professionaliseringen skabe vækst i produktiviteten og arbejdspladser i samfundet.

God selskabsledelse I en artikelserie hen over påsken sætter Sermitsiaq.AG fokus på ”Retningslinjer for god selskabsledelse”, som er lavet af Selvstyret, og som blandt andet skal sikre, at der er større åbenhed omkring ledelsen af de enkelte selskaber, så mytedannelse i samfundet minimeres. Noget tyder på, at det halter gevaldigt for flere bestyrelser at leve op til Selvstyrets og dermed ejerens anbefalinger.

Der er væsentlige sammenfald mellem retningslinjen for selvstyreejede aktieselskaber og anbefalinger for børsnoterede selskaber, idet mange af disse anbefalinger er udtryk for almindelige sunde principper for virksomhedsdrift.

Retningslinjerne skal skabe større åbenhed omkring ledelsen af det enkelte selskab, så mytedannelse i samfundet minimeres. Selskaberne vil derfor én gang årligt offentliggøre en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes anbefalinger på deres hjemmeside. Citat-slut

At det står grelt til at leve op til ovenstående hensigtserklæring dokumenteres herunder, hvor Sermitsiaq.AG er dykket ned i 2017-regnskaberne for selskaberne: Royal Greenland, Royal Arctic Line, KNI, Tele Greenland, Sikiku Nuuk Harbour og Kalaallit Airports.

Se hvad de oplyer vedrørende direktionens aflønning og ansættelsesforhold:

Royal Greenland A/S

Direktion:

Adm. direktør Mikael Thinghuus - Fast løn: 4.323.000

Finansdirektør Niels Duus Kinnerup: 2.760.000 kroner

Koncern-salgsdirektør Bruno Olesen: 2.606.000 kroner

Koncern-produktionsdirektør Lars Nielsen: 2.606.000 kroner

Koncerndirektionen i alt: 12.295.000 kroner

Bonus: 2.774.000 kroner

Royal Arctic Line A/S

Direktion: Adm. direktør Verner Hammeken - 3.060.000 kroner

KNI A/S

Direktion: Adm. direktør Peter Grønvold Samuelsen

Fast løn incl. Pension: 3.175.000 kroner

Variabel løn: 263.000 kroner

Der er i direktionens løn- og ansættelsesvilkår ikke tilknyttet specielle fratrædelsesordninger udover normal opsigelsesvarsel på 12 måneder.

Sikuki Nuuk Harbour A/S

Direktion: Adm. direktør John Rasmussen (løn oplyses ikke, red.)

Note: Direktionens ansættelsesaftale indeholder ingen bonusaftaler eller andre særlige godtgørelser. Bestyrelsen vurderer, at direktionens aflønning og øvrige ansættelsesforhold er i tråd med markedet.

Kalaallit Airports A/S

Direktion:

Steffen Ulrich-Lynge

Peter Wistoft

I alt 2.230.000 kroner

Tele Greenland A/S

Direktøren er aflønnet med en fast årsløn inkl. pension samt en række goder, herunder blandt andet firmabil. Direktøren kan opnå en bonusudbetaling, der årligt kan udgøre op til 23 % af den faste årsløn.

Direktøren har opsigelses- og fratrædelsesbestemmelser, der ved opsigelse fra selskabet side giver direktøren løn mv. i opsigelsesperioden (12 måneder), og en fraftrædelsesgodtgørelse på 12 måneders vederlag. Direktøren har overfor selskabet et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Endelig har Direktøren en fastholdelsesbonus, som udbetales, hvis direktøren er ansat frem til udgangen af 2019.

Fast løn: 2.750.000 kroner

Pension: 0 kroner

Bonus 2017: 506.000 kroner

Andet: 137.000 kroner

(I andet er indregnet værdi af fri bil, internet, telefon og frirejser. Hertil kommer bolig for hvilken der betales husleje efter gældende regler).

Retningslinjerne

I 2012 lavede Selvstyret ”Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber”, underskrevet af daværende Formand for Naalakkersuisut Kuupik V. Kleist. Selv om man har haft adskillige år til at rette op og skabe større gennemsigtighed svigter de fleste bestyrelser på følgende paragraffer:

6.1.3. Det anbefales , at vederlagspolitikken indeholder en udtømmende bes krivelse af de vederlagskomponenter, som indgår i vederlæggelsen af direktionen.

6.1.5 . Det anbefales , at der i års - / koncern regn skabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af direktionen modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen, og at der redegøres for sammenhængen med ved erlagspolitikken .

6.1.6 . Det anbefales , at der som en del af oplysningen om det samlede vederlag oplyses om eventuelle ydelsesbaserede pensionsordninger, selskabet har påtaget sig over for direktionen samt disse ordningers aktuarmæssige værdi og forskydnin ger over året.

6.1.7 . Det anbefales , at oplysninger om opsigelsesperioder, fastholdelses - og fratrædelsesordninger s væsentligste indhold offentliggøres i selskabets årsrapport.

Sermitsiaq.AG har bedt bestyrelsesformændene for selskaberne at forklare, hvorfor de ikke lever op til anbefalingerne. Få forklaringerne i artikelserien om god selskabsledelse i de kommende dage.