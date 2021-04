Besætningsmedlem i canadisk skib bragt til Sana

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 30. april 2021 - 12:32

Torsdag klokken 16.40 fik Arktisk Kommando henvendelse fra deres canadiske kolleger, at et besætningsmedlem i et canadisk containerskib har kommet til skade. Skibet var på vej mod Island.

- Efter lægefaglig vurdering, og til betragtning af ankomsttidspunktet af skibet til Island, blev det besluttet, at der skal ske en evakuering af patienten, siger chef for operationsstøtte i Arktisk Kommando Kim Poulsen til Sermitsiaq.AG.

Over 300 kilometer syd for Grønland

Skibet var på det tidspunkt uden for Arktisk Kommandos ansvarsområde. Skibet var nemlig placeret 200 sømil syd for Kap Farvel. Men efter samarbejde, og da skibet lå tættest på Grønland, tog Arktisk Kommando ansvaret for evakueringen.

- Først blev sygehusene kontaktet, herunder Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, for at sikre, at der er kapacitet til at tage sig af den tilskadekomne. Derefter blev der beregnet, hvordan man hurtigst muligt kan bringe patienten til Nuuk. Den hurtigste løsning var at bruge Air Greenlands helikopter i Kangerlussuaq til at flyve ud for at hente patienten, fortæller Kim Poulsen.

Tåget vejr

Derefter landede helikopteren til Narsarsuaq, og patienten blev flyttet til forsvarets helikopter, for at være sikker på, at helikopteren kunne lande i det tågede vejr i Nuuk.

- Inspektionsfartøjet Knud Rasmussen var det alternative landingsplads, hvis helikopteren ikke kunne lande. Alt, hvad vi råder over, har været i brug. Efter et fantastisk samarbejde med politiet, lykkedes det at lande ved Sana, fremhæver chefen for operationsstøtte i Arktisk Kommando. Helikopteren landede til Nuuk klokken 09.47 fredag morgen.

Ikke i livsfare

Han roser også Air Greenland for, at flyselskabet udførte opgaven hurtigere end det, der er blevet lovet.

Omkring patienten, som ikke er dansk statsborger, oplyser Kim Poulsen således:

- Der var førlighed på spil med den tilskadekomne. Patienten er ikke i livsfare.