Beruset mand påsejlede isskosse og røg i vandet

Den 25-årige mand blev reddet i vandet lørdag eftermiddag syd for Uummannaq ved Salliarutseq. Her havde en fisker set den 25-årige påsejle en isskosse.

Sammenstødet forårsagede, at manden faldt i vandet, og mens båden lå med siden op og hul i stævnen, reddede fiskeren den 25-årige op fra det kolde hav.

Manden var tydeligvis beruset og havde slået hovedet, men han var ved bevidsthed og blev bragt til sygehuset i Uummannaq, skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Advarer mod spiritussejlads

På sygehuset blev manden varmet op og fik tilset sine skader. Politiet har nu sigtet manden for spiritussejlads og minder alle om, at man ikke skal indtage alkohol, hvis man skal føre en båd:

- I denne konkrete sag var den unge mand enormt heldig. Hvis det ikke havde været for den opmærksomme fisker, havde han muligvis ikke overlevet hændelsen, udtaler vicepolitiinspektør Viggo Johansen og fortsætter:

- Ikke alene er det livsfarligt for dig selv – det kan også være livsfarligt for andre. Hvert år har vi sager om spiritussejlads med alvorlig udgang. Så drop alkoholen, hvis skal du ud at sejle og føre en båd i weekenden, siger han.

Ifølge søloven er det forbudt at føre et skib med en promille over 0,5.