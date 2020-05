redaktionen Onsdag, 27. maj 2020 - 18:01

Politiets vagtcentral modtog tirsdag klokken 18:20 en anmeldelse om, at en beruset mand i Kangaamiut affyrede skud i luften med en riffel fra sin bolig.

Det skriver politiet på sin hjemmeside.

Manden var efterfølgende kravlet op på taget af sin bopæl, hvor han havde taget riflen med.

- Politiet sendte derfor politipersonale, herunder en forhandler, fra Nuuk til bygden for at håndtere situationen. Ligeledes var bygdens lokale kommunefoged og brandvæsenet indsat for at skabe ro og sørge for at holde folk væk fra den bevæbnede mand, mens man ventede på det tilkaldte personale, fremgår det.

Afhøring af mistænkt

I tæt samarbejde mellem vagtcentralen, den lokale kommunefoged, brandmand samt mandens bror lykkedes det at få skabt kontrol over situationen – heriblandt at få sikret riflen, meddeles det.

- Derfor vendte de tilkaldte assistancer retur til Nuuk. Kommunens kriseberedskab og politiet er i dag, onsdag, taget til bygden. Her vil politiet blandt andet afhøre den mistænkte, nu hvor der er faldet ro på situationen, lyder det fra politiet.