Beregningsgrundlag hemmeligholdes 

1,52 milliarder kroner årligt eller 56 milliarder kroner over 37 år. Det er det beløb, som selvstyret stilles i udsigt som følge af royalties og skatter fra Greenland Minerals’ mineproduktion i Kuannersuit.

Regner man den anden vej, så satser selskabet altså på at tjene omkring 140 milliarder kroner over 37 år eller 3,75 milliarder kroner årligt på at eksportere de årlige mængder bestående af 30.000 tons sjældne jordarter, 15.000 tons zinkkoncentrat, 8.700 tons flusspat og 500 tons uranoxid, skriver avisen Sermitsiaq.

Medlem af IA for Inatsisartut Mariane Paviasen har med et paragraf 37 spørgsmål bedt om at få indsigt i den kalkulation, der ligger til grund for skatteberegningerne.

Beregninger bør gøres tilgængelige

Men det afvises af Naalakkersuisut med henvisning til erhvervshemmeligheder, der er af væsentlig økonomisk betydning for den omhandlede rettighedshaver i henhold til forvaltningsloven.

Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, vurderer, at de bagvedliggende beregninger bør gøres tilgængelige for de politikerne, der skal træffe beslutning om projektet.

– Det er klart, at der er forhold, der kan være fortrolige. Ofte vil sådanne forhold dog kunne besvares i et fortroligt forum for eksempel på et lukket udvalgsmøde. Selvom sådanne beregninger er indviklede, og der er stor usikkerhed forbundet med dem, så er det vigtigt, at politikerne kender til usikkerhederne, så de ved, på hvilket grundlag de træffer en beslutning.

