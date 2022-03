Beredskabsstyrelsen holder øje med stråling fra ukrainsk atomkraftværk

Ritzaus Bureau Fredag, 04. marts 2022 - 09:37

Fordi Ukraine er et kernekraftland, er Beredskabsstyrelsen ekstra opmærksom på strålingsniveauerne under krigen i landet.

Det fortæller Steen Nordstrøm, som er chef for Nukleart Beredskab i Beredskabsstyrelsen, efter at russiske styrker torsdag aften angreb og overtog landets største atomkraftværk i Zaporizjzja.

- Det er klart, at vi har haft ekstra fokus på Ukraine, fordi det er et kernekraftland. Vi har fulgt rigtigt godt med siden krigens start, siger han.

- Vi skal kunne varsle, hvis der sker en ulykke. Men jeg vil understrege, at intet tyder på, at der skulle være sket skader på de seks atomreaktorer efter atomkraftværket i Zaporizjzja er blevet udsat for beskydning.

Der udsendes varsler

Hvis Beredskabsstyrelsen måler forhøjede strålingsniveauer, bliver der udsendt varsler til den danske befolkning.

Herefter bliver der udarbejdet spredningsprognoser, som følger, om strålingen kan ramme Danmark.

Under uheldige vejromstændigheder vil der gå mindst et døgn, før en eventuel stråling rammer vores nordlige breddegrader.

Hvis Danmark bliver berørt, vil den umiddelbare varsling være at gå indenfor og lytte til beredskabsmeddelelserne, fortæller Steen Nordstrøm.

Når man er indendørs, nedsætter det risikoen for at blive udsat for stråling.

- Man skal ikke være bekymret, men derimod tryg ved, at myndighederne har et meget skarpt øje på situationen. Det er ikke normalt med skyderier nær kernekraftværker, og det er derfor, vi holder ekstra øje, siger han.

Overvåger strålingsniveauet i Grønland

Styrelsen holder altid øje med strålingsniveauerne.

Den foretager målinger i Danmark og Grønland og indhenter oplysninger om andre lande fra blandt andet Det Internationale Atomenergiagentur.

Torsdag aften åbnede russiske styrker ild ved atomkraftværket. Fredag morgen lød meldingen, at styrkerne har taget kontrol over det.

Ukraine har i alt fire aktive atomkraftværker. De russiske styrker har fredag formiddag endnu ikke nærmet sig de tre andre.