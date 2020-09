Beredskabsfolk godtager ny chef

Thomas Munk Veirum Onsdag, 30. september 2020 - 08:43

Asmus Hansen er blevet ansat som beredskabschef i Kommune Kujalleq fra 1. september 2020, fortæller kommunen på sin hjemmeside.

- Asmus Hansen har arbejdet med brand og redning i 30 år, og derfor har han stor erfaring inden for brand og redning, skriver kommunen om ansættelsen.

LÆS OGSÅ: Brandfolk udvandrer i Qaqortoq

Den nye chef tiltræder, efter at der var stor polemik om ansættelsen af en ny beredskabschef i kommunen tilbage i juni. Her valgte 10 brandfolk at sige op i protest mod ansættelsen.

Brandfolkene mente, at kommunen havde ansat den forkerte mand, og at den nye chef risikerede at ende som en døgnflue.

Bedre modtagelse

Protestaktionen medførte, at den nyansatte chef valgte at trække sig, før han var begyndt i sit nye job.

Nu forsøger kommunen sig altså igen med endnu en ny beredskabschef.

LÆS OGSÅ: Qaqortoq: Ny beredskabschef trækker sig

Og ansættelsen bliver betydeligt bedre modtaget i denne omgang. Det fortæller midlertidig tillidsmand for brandfolkene i Qaqortoq, Ib Skærlund:

- Ansættelsen er blevet modtaget meget fint. Han er jo lokal og kommer fra Narsaq. Nu er vi lige i gang med en proces, hvor man skal lære den nye chef at kende, siger Ib Skærlund til Sermitsiaq.AG.

Ifølge tillidsmanden er de fleste af de brandfolk, der sagde deres job op i protest tilbage i juni, vendt tilbage til beredskabet. Det er sket, efter at der blandt andet er holdt et møde mellem kommunen og brandfolkene, hvor man forsøgte at redde trådene ud.