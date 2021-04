Beredskabet havde travlt lørdag

Merete Lindstrøm Søndag, 04. april 2021 - 21:24

Lørdag blev en travl dag for Arktisk Kommando, politi og frivillige rundt omkring i landet, da hele tre situationer krævede SAR-operationer. Alle tre tilfældte endte heldigvis godt uden nogen tilskadekomne. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

En jollesejler uden VHF og GPS mistede orienteringen i tågen i farvandet mellem Nanortalik og Alluitsup Paa fredag. Inspektionsskibet Thetis, politikutteren Sisak III og lokale frivillige blev indsat i eftersøgningen lørdag formiddag, da personen også var ved at løbe tør for både brændstof og batteri.

Vagtchefen hos Grønlands Politi Søren Bendtsen oplyser, at eftersøgningen blev hæmmet af den udbredte tåge og storis i området og tågen hindrede inspektionsskibet Thetis i at kunne gøre brug af deres helikopter.

- Til alt held havde jollesejleren dog årer med i båden, således han, da det lysnede, selv kunne ro ind til bygden, hvor han landede i god behold, oplyser politiet.

Vælgermøde endte galt

Syd for Sisimiut kaldte to personer mayday via Aasiaat Radio tidligt på aftenen lørdag fra deres jolle på grund af motorstop. De to havde været til vælgermøde i bygden Itivdleq og var på hjem, da motorproblemerne opstod i et område, hvor VHF-signalet var dårligt.

Det lykkes dog at få deres position over radioen og trawleren Karina E reagerede på opkaldet over radioen og kunne efterfølgende komme de nødstedte til hjælp før en tilkaldt SAR helikopter kunne nå frem til området.

Senere lørdag aften var den gal i Nuuk hvor en kajakroer kaldte efter hjælp via sin mobiltelefon fra farvandet ud for Nuuk.

Makkerens kajak var forinden opkaldet sunket og makkeren klamrede sig nu til anmelderens kajak, som således slet ikke kunne manøvrere længere. Det forårsagede at begge roere drev længere og længere ud.

Turistbåd hjalp til

Politiet fik i samarbejde med borgere kontakt til en Targa fra Arctic Boat Charter, som befandt sig i området.

Frivillige påmønstrede herefter Targaen sammen med politipatruljen og ved fælles hjælp sammen med besætning blev de nødstedte unge kajakroere lokaliseret og reddet op af vandet trods tusmørke og svære forhold for redningen.

Begge kajakroere, som var underafkølede efter opholdet i vandet, blev efterfølgende bragt til sygehuset, men kunne dog udskrives i god behold efter de havde fået varmen igen.