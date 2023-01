Beredskab undrede sig: Tre taxaer står bag dårlig radioforbindelse

Anders Rytoft Torsdag, 26. januar 2023 - 10:58

I midten af januar har Telestyrelsen været på besøg i Narsaq for at foretage et tilsyn.

Det sker efter, at Telestyrelsen modtog en henvendelse fra beredskabet i Kommune Kujalleq, som drejede sig om forstyrrelser på den radiokommunikation, som beredskabet bruger.

Tre af byens taxaer i Narsaq skulle vise sig at være årsag til forstyrrelserne. Det har haft den konsekvens, at meldingssystemet er blevet aktiveret under falsk alarm, hvorfor beredskabet er drønet ned til brandstationen forgæves, oplyser Telestyrelsen til Sermitsiaq.AG.

Det skyldtes, at taxaernes frekvenser var indstillet for tæt på de frekvenser, som beredskabstjenesten bruger, lyder det i en pressemeddelelse fra Telestyrelsen.

Flere tilfælde med manglende tilladelse

Her fremgår det, at Telestyrelsen havde et rigtig godt samarbejde med både taxaer, beredskabstjenesten, Kommune Kujalleq og politiet i Narsaq, hvilket Telestyrelsen sætter stor pris på.

I forbindelse med tilsynet oplevede Telestyrelsen, at flere taxaer har brugt udstyr til radiokommunikation uden at have tilladelse. Det har Telestyrelsen gjort opmærksom på - og i dag har alle taxachauffør i Narsaq den fornødne tilladelse til deres radiokommunikation.

Telestyrelsen minder alle, som benytter sig af udstyr til radiokommunikation i deres biler, om at søge en tilladelse, såfremt man ikke har en.

Ansøgningsskemaer findes på Telestyrelsens hjemmeside.