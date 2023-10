Bentiaraq Ottosen (A): Napaattooq kommer med dårlige undskyldninger

Jensine Berthelsen Torsdag, 26. oktober 2023 - 11:50

Der er åbenlyst ingen forsonende toner imellem parlamentarikerne.

Sermitsiaq.AG har talt med en af hovedpersonerne i det klagebrev, som partierne Inuit Ataqatigiit, Siumut, Demokraatit og Atassut har afleveret til Inatsisartuts formandsskab:

- Det var virkeligt en meget ubehagelig oplevelse at blive overfuset af en kollega. Jeg havde travlt med mine gøremål, og i forbindelse med at jeg skulle på toilettet, mødte jeg Jens Napaattooq.

- Han gik til angreb på mig om de kommende lufthavne og fortalte mig, at jeg er ny i politik, og at jeg ikke er klog nok til at se, hvad jeg har gjort forkert i sagen om lufthavnene og sluttede af med, at jeg generelt ikke er klog nok. Det var i en toneleje, der lagde an til en konflikt. Jeg ignorerede ham og lod ham råbe færdig. Men det endte med, at jeg den dag måtte pakke sammen og forlade arbejdet, forklarer Bentiaraq Ottosen overfor Sermitsiaq.AG.

Dårlig stemning på partigangen

Jens Napaattooq har tidligere i denne uge udtalt til Sermitsiaq.AG, at han af natur er højlydt og afviser anklagerne:

- Og når jeg taler opfattes det af nogle, som om jeg råber og irettesætter, hvilket ikke har noget på sig, siger Jens Napaattooq.

Men Bentiaraq Ottosen mener, at stemningen i partigangene er dårlig, og at denne stemning skabes, når Naleraq´s medlemmer af Inatsisartut er i nærheden:

- Jeg nærer stor respekt for at andre har anderledes holdninger og meninger. Der skal også være plads til uformelle politiske meningsudvekslinger uden at blive angrebet for sine holdninger. Men en meningsudveksling skal ifølge min mening ikke føre til nedsættende, krænkende adfærd mod andre, der har en anderledes holdning.

- Det er netop det, som Naleraq´s medlemmer udøver. De vil ikke dialog, de vil ikke diskussioner, de vil hellere skælde ud og råbe ad personer, der har en anden holdning end dem. Hvis de gerne vil nyde respekt, så skal de også udvise oprigtig respekt, siger Ottosen.

Efterlyser tryghed på arbejdspladsen

Bentiaraq Ottosen er meget påvirket af sin oplevelse, endda så meget at han ikke længere har lyst til at opholde sig på partigangene udenfor møderne i salen:

- Det skal ellers være trygt at gå på arbejde og passe sit arbejde, men jeg kan dokumentere at forholdene på partigangene er så belastede, og risikoen for at opleve sådanne angreb er så nærtstående, at lysten til at komme på arbejde bliver påvirket negativt, så jeg er holdt op med at tage på arbejde om aftenen og weekenderne, så jeg er langt fra tryg ved situationen, forklarer Bentiaraq Ottosen (A).

Sermitsiaq.AG arbejder stadig på at få en kommentar fra formanden for Inatsisartut, Mimi Karlsen (IA).