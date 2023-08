Bemandingschef i RG til politikerne: Lav reglerne om

Redaktionen Lørdag, 12. august 2023 - 11:29

Der er ikke indført nye bemandingsregler. Men en ny fortolkning af nogle paragrafer, som gør, at det er sværere at overholde gældende regler, som i forvejen kan være problematiske at overholde, det siger bemandingschef Eqalunnguaq Kristiansen i Royal Greenland til avisen Sermitsiaq.

- Det, jeg mener, er, at der i forvejen er mangel på uddannet og kvalificeret arbejdskraft til at kunne varetage alle stillinger ombord. Det betyder, at vi tager dem, som vi tror kan yde det bedste for Royal Greenland, hvilken har direkte betydning for landets økonomi, forklarer han og tilføjer:

Hvorfor gøre det sværere

Det er vigtigt at pointere, at vi snakker om folk, som bidrager til landet og betaler skat her i landet. Så hvorfor skal vi gøre det sværere for alle, spørger bemandingschefen.

Hvad vil du anbefale politikerne?

- Jeg vil anbefale politikerne at få kigget på Bemandingsbekendtgørelsen og få tydeliggjort ”Hvem der er grønlænder?” eller lave en forståelig fortolkning af reglerne. Det kan ikke passe, at vi som selvstyreejet virksomhed skal enten fyre folk eller sige nej til dygtig arbejdskraft på grund af en finurlig fortolkning.

