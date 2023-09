Bekymring for det værste: Stormflod eller brand

Redaktionen Onsdag, 06. september 2023 - 13:15

En stor del af Grønlands smukke sjæl har til huse i Grønlands Nationalmuseums bygninger i Kolonihavnen i Nuuk. Her varetages formidlingen og beskyttelsen af landets rige historie, og genstandene kommer fra hele landet.

Men samlingen er udsat.

Det skriver avisen AG.

- Særligt kritisk er det, at gamle træbygninger fungerer som magasiner for kulturhistoriske genstande og kunst. Der er således fare for, at genstande tager skade eller går tabt på grund af uhensigtsmæssige klimaforhold, brandfare og nærhed til kysten, hvor bølger under stormflod slår op af de bygninger, der ligger nærmest kysten.

Ovenstående advarsel formidles i en ny sektorplan for Nunatta Katersugaasiviks museumsbygninger.

AG har kontaktet direktør Daniel Thorleifsen for at høre, hvordan han opfatter det:

- Jeg er bekymret, bekræfter han.

