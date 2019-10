Bekymring om udviklingen i Arktisk Råd

Walter Turnowsky Mandag, 21. oktober 2019 - 11:13

I en tid med stigende spænding i Arktis er det så vigtigt som nogensinde, at Arktisk Råd forbliver et internationalt forum, hvor samarbejdet er i højsædet. Det synspunkt fremhæver naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger (S) i sin udenrigspolitiske redegørelse, som hun fremlægger for Inatsisartut i dag.

Derfor er det eller ikke noget godt tegn, at USA blokerede for en fælles erklæring ved det seneste møde, fordi Trump-administrationen var uenig i afsnittet om klima.

- Årets ministermøde i Rovaniemi demonstrerede stadig mere komplicerede udfordringer i den arktiske region. For første gang i Rådets 23-årige historie var der ingen fælleserklæring fra årets ministermøde. Det skyldes, at det ikke var muligt at opnå enighed om ordlyden i erklæringen. Særligt var der uenighed omkring klimapolitikken. At der ikke er underskrevet en fælleserklæring er et brud på hidtidig praksis, skriver Ane Lone Bagger (S) i den udenrigspolitiske redegørelse.

- Det kan have betydning for rådets fredelige samarbejde omkring bæredygtig udvikling, miljøforvaltning og udviklingen for befolkningen i Arktis.

Pompeos tale

Mødet i Rovaniemi var ligeledes bemærkelsesværdigt, da USA's udenrigsminister Mike Pompeo i skarpe vendinger angreb både Rusland og Kina. Også den tale giver anledning til rynker i panden hos Ane Lone Bagger (S).

- Den trak en række emner frem af militær og strategisk karakter, emner som Arktisk Råd hidtil ikke har beskæftiget sig med. Jeg vurderer, at sikkerhedspolitik bør diskuteres i andre internationale fora end Arktisk Råd. Vi bør her være meget opmærksomme på ikke at miste det mødested som Arktisk Råd er, et internationalt forum som med stor succes i de sidste 23 år har været med til at sikre fredelige samarbejder mellem landene i Arktis.

- I denne tid hvor Arktis på flere områder er ved at ændre sig, er det så meget mere vigtigt at bibeholde samarbejdet i regionen.