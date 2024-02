Bekymret beboer: Flere og flere overnatter i opgangen

Julia Aka Wille Fredag, 16. februar 2024 - 13:58

Selv i moderne samfund, hvor en bolig er en grundlæggende rettighed, står nogle mennesker overfor en daglig kamp for tag over hovedet. En synlig manifestation af den udfordring er de hjemløse, som søger ly i opvarmede opgange.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Johanne Davidsen har boet i Blok 13 i Radiofjeldet i Nuuk i omkring fem år. Hun oplever lige nu i stigende grad, at personer sover i hendes blokopgang. Det skaber udfordringer og potentielt farlige situationer for beboerne - og er ikke ideelt for de hjemløse selv.

- Lige nu er det hver dag, at nogle sover i opgangen, og at vi støder på dem. De flygter selvfølgelig, når de bliver opdaget. Vi har oplevet, at der blev antændt ild, og der næsten gik ild i bygningen, siger Johanne Davidsen.

