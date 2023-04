Bekymrer sig hver dag over hvor hun kan sove

Redaktionen Lørdag, 08. april 2023 - 09:57

Der er 1.308 borgere i Paamiut. I forbindelse med hjemløsetælling i 2022 blev der registreret 33 hjemløse i byen. En af dem er Mia Nielsen Enoksen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Hun er arbejdsledig og er for nylig blevet brandmand, efter et brandmandkursus i februar.

- Jeg har sovet hos min kusine i nat, jeg håber at kunne sove her igen i aften, siger Mia Nielsen Enoksen.

Boligselskabet INI A/S har 266 lejeboliger i Paamiut, hvor der pr. januar 2023 står 108 på ventelisten til en bolig. Den gennemsnitlige ventetid på en lejebolig er på 228 dage. Mia Nielsen Enoksen har nu levet som hjemløs i to år og står som nummer 25 i ventelisten til en bolig. Og ventetiden er begyndt at tynge på hende, og hun har et behov for at råbe op om hjemløse situationen i Paamiut.

- Det er hårdt hver eneste dag. Psykisk er det tungt. Og specielt i de dage, hvor jeg ikke har fundet et sted at sove. Jeg mister lysten til at leve. Jeg føler, at jeg er ved at give op. Jeg ringer rundt til alle mine bekendte og venner for at søge husly, siger Mia Nielsen Enoksen.

Når hun så oplever, at der ikke er nogen at sove hos, så tyer hun til folk, der fester. For herberget for hjemløse er omdannet til et botilbud for personer med handicap, og der er ikke etableret et nyt for hjemløse sidenhen.

