Bekymrende: Børn sniffer benzin og gas

Fredag, 03. juli 2020 - 15:12

Qaanaaq kæmper lige nu med snifning blandt deres meget unge i alderen 10-12 år.

AG har kendskab til en episode tidligere på måneden, hvor en gruppe på fem unge ødelagde en hytte øst for byen. Da ejer og ordensmagt kom frem, kunne de se, at de unge havde sniffet benzin og gas. Gassen var ikke slukket, det kunne derfor være gået gruelig galt, hvis der var blevet tændt ild.

På Qaanaaqs opslagstavle på Facebook, er der også flere, der har givet udtryk for deres bekymringer for byens børn og unge, der er begyndt at eksperimentere med snifning.

En var stødt på skolebørn alt for sent og havde bedt dem om at tage hjem. Børnene havde ikke reageret det mindste. Derfor ville borgeren fra næste dag gå direkte til barnets forældre eller værge. Opslaget bliver afsluttet med en opfordring til forældre om at snakke med deres børn om farerne ved snifning.

En anden spørger på opslagstavlen, om man ikke kan starte en forening, som kan fange de unges interesse og nævner madlavning, fællesspisning, musik, aktiviteter i hallen, som eksempler.

Andre problemer

I behandlingscenteret Allorfik, kender man ikke til det konkrete problem i Qaanaaq, men det har sin egen forklaring, siger lægefaglig chefkonsulent, leder for Allorfik, Birgit Niclasen.

- Allorfik behandler primært dem, som ønsker at komme i behandling og snifning er utrolig sjældent noget, nogen ønsker at komme i behandling for. Vi ser stort set ikke nogle. Vi ser nogle, der har sniffet engang, men meget få med et aktuelt sniffeproblem, siger hun.

