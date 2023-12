Bekymrende forhold på psykiatrisk afsnit

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 15. december 2023 - 07:49

Ombudsmanden ridser en lang række bekymringspunkter op i en rapport efter et anmeldt besøg på den psykiatriske afdeling A1 på Dronning Ingrids Hospital tilbage i september 2022.

Han påpeger, at de fysiske rammer ikke er tidssvarende, hvilket blandt andet går ud over børn og unge, der risikerer at blive indlagt på samme afdeling som retspsykiatriske patienter.

Øgede konflikter

- Stuerne er indrettet som dobbeltstuer, hvilket ikke tjener et behandlingsmæssigt formål. Det er svært at skærme patienter på disse dobbeltstuer. Dette kan føre til øgede konflikter patienterne imellem, skriver ombudsmanden, der noterer sig, at afdelingen ikke har noget besøgsrum, samtalerum for læger og patienter eller et venteværelse der tilgodeser behov for diskretion.

De fysiske rammer er også årsag til, at ”patienter må udskrives tidligere end det er hensigtsmæssigt. Dette gør, at afdelingen ser en del genindlæggelser, som direkte konsekvens heraf”.

Departementet for Sundhed har oplyst til ombudsmanden, at licitation til en ny psykiatribygning forventes afholdt i januar 2024 og at en ny bygning forventes afleveret medio 2026.

Personalet er presset

Afdelingen er stærkt udfordret på personalesiden, fremgår det af rapporten.

- Jeg finder det stærkt bekymrende, at afdelingen oplever så store rekrutteringsmæssige vanskeligheder, at det ikke er muligt at fastansætte en læge med speciale i psykiatri (psykiater) på A1. Jeg vurderer, at dette går ud over kvaliteten af behandlingen af patienterne, og at det slider unødigt på afdelingens øvrige ansatte, skriver ombudsmanden og tilføjer:

- Patienternes retsstilling og behandling lider under, at der ikke er de tilstrækkelige og nødvendige lægefaglige kompetencer, som kan sikre patienterne en værdig behandling med kontinuitet og tryghed.

Arbejdsmiljøet udfordret

Gennem samtaler med personalet viser det sig også, at samarbejdet mellem personalet og ledelsen er udfordret, hvilket går ud over det psykiske arbejdsmiljø.

- Jeg anbefaler, at ledelsen af sundhedsvæsenet tager initiativ til at undersøge det fysiske og psykiske arbejdsmiljø nærmere på afdelingen og igangsætte initiativer til at forbedre dette, skriver ombudsmanden. Sundhedsledelsen har taget dette punkt til ”efterretning”.

Af øvrige kritikpunkter i den 34 sider lange rapport skriver ombudsmanden:

Jeg finder det problematisk, at der på nuværende tidspunkt ikke findes et særligt tilrettelagt misbrugsbehandlingsforløb målrettet psykiatriske patienter.

Jeg er bekymret for de lange ventetider på udredning, især for børn og unge.

Kønslig omgang

Ombudsmanden henstiller også til sundhedsledelsen, at børn under 18 år, hvis forælder er indlagt tilbydes bedre besøgsvilkår. Desuden har ombudsmanden valgt at udskille et helt særligt forhold om ”forbud mod kønslig omgang på afdelingen til en særskilt sag”.

Læs hele rapporten her