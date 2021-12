Beklagelig fejl: Personer i testkøen blev afvist – mulighed for dispensation

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 20. december 2021 - 17:33

Der er i øjeblikket smittespredning i hovedstaden, hvor borgere som skal rejse ud af Nuuk skal kunne fremvise en negativ svar før de kan gå ombord på et fly eller skib. Borgere som skal rejse i morgen er blevet afvist for at blive testet.

Kontitueret styrelsesshef, Ella Skifte beklager fejlen:

- Jeg skal beklage meget at flere et gået forgæves til testcenteret. Vores normale praksis er at teste alle der er mødt op før klokken 13.00, og jeg vil nu sikre at den praksis bliver overholdt fremover, siger chefsygeplejerske Ella Skifte.

Borgere der skulle testes skulle vente i længere tid på på grund af problemer med internetforbindelsen i Inussivik. Køen i testcentret havde vokset sig lang og ved en fejl blev testcenteret lukket mens der stadig stod personer i køen.

Styrelseschefen opfordrer folk, som skal rejse i morgen til at tage en kontakt til sundhedsvæsnet for at blive testet.

- Uvaccinerede der skal rejse i morgen, har brug for testen til for at komme ombord på deres fly, derfor er der mulighed for at kontakte en midlertidig vagttelefon, som vil udarbejde dispensationsdokumentation for de personer, som har brug denne til at rejse i morgen 21. december 2021. Kontakt den midlertidige vagttelefonen på 590801 frem til kl. 22 i aften 20. december 2021 for at anmode om dispensation, forklarer Ella Skifte.