Bekendtgørelse: Nu skal der sprittes af

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 19. april 2021 - 09:46

I dag er der trådt et nyt regelsæt i kraft, der beskriver de gældende coronarestriktioner, og arrangører bør nærlæse bekendtgørelsen for ikke at komme i karambolage og risikere at få en bødestraf.

Det fremgår om arrangementer med mere end 50 personer, og hvor deltagere kommer fra andre kommuner, at arrangørerne skal udarbejde skriftlige procedurer, der blandt andet skal sikre, at ”der sker desinficering af genstande og overflader, som berøres af flere deltagere, så ofte som det vurderes nødvendigt, dog mindst hver 2. time”.

Afstandskrav

Det fremgår også, at deltagerne skal holde en afstand på mindst to meter, ”hvor dette ikke udgør en hindring for arrangementets m.v. afholdelse”.

Bekendtgørelsen beskriver krav til test og lokaler og definerer hvad der menes med arrangementer, der er pålagt de nye krav. Således er barnedåb, fødselsdage, konfirmationer og dimissionsfester, bryllupper og begravelser ikke omfattet af restriktionerne.

Før påske blev der holdt et pressemøde om de nye regler, men først den 16. april blev bekendtgørelsen underskrevet af Martha Abelsen, naalakkersuisoq for sundhed, og den kan nu læses på naalakkersuisuts hjemmeside.

Fejloplysning

På trods af de mange dages forberedelse med at skrive bekendtgørelsen er der indsneget sig en fejl. Det oplyses, at bekendtgørelsen ophæver ”Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 15. januar 2021”. Den eksisterer imidlertid ikke, og det må formodes, at man i stedet skulle henvise til ”bekendtgørelse nr. 11 af 15. februar 2021”.