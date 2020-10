Beijing-repræsentation et skridt nærmere

Thomas Munk Veirum Mandag, 19. oktober 2020 - 08:24

Naalakkersuisut ønsker at oprette en repræsentation i Beijing i Kina næste år. Den skal styrke samhandel og kulturelle forbindelser med både Kina, Japan og Sydkorea.

Partierne i Inatsisartut tog generelt godt imod forslaget, da det torsdag blev behandlet i salen.

Forslaget blev sendt direkte videre til andenbehandling, og dermed skal Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg ikke behandle sagen, inden det endeligt vedtages ved andenbehandlingen.

- Repræsentationen kan være til gavn for handlen. Samhandlen med Kina har været i vækst, og der bør arbejdes for, at den bliver bedre, lød det fra Siumuts ordfører i sagen Erik Jensen.

IA og Atassut ønskede udvalgsbehandling

Samme toner lød fra koalitionspartiet Demokraatit:

- Det er vigtigt, at vi ikke lukker os om os selv, men i stedet kigger ud mod verden og er åbne omkring, hvad vi kan tilbyde og hvad vi kan bidrage med. Vi er nødt til at gøre opmærksom på os selv på vigtige politiske og økonomiske markeder, sagde Justus Hansen (D).

Oppositionspartierne Inuit Ataqatigiit og Atassut bakkede op om forslaget men ønskede umiddelbart, at forslaget skulle behandles i Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg inden andenbehandlingen.

Men et klart flertal af partierne var indstillet på at springe udvalgsbehandlingen over. Forslaget blev derfor sendt direkte videre til andenbehandlingen, som er planlagt til 4. november.

Naalakkersuisut ønsker repræsentationen etableret i 2021 og afsætter her 1,8 mio. kr. De følgende år vil repræsentationen koste 2,5 mio. kr. om året at drive.