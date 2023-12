Behov for ny landbrugsskole afdækkes

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 20. december 2023 - 09:37

Landbrugsskolen Upernaviarsuk, der ligger syv kilometer øst for Qaqortoq, er nedslidt og arkitekt- og ingeniørfirmaet Masanti fik tilbage i 2021 til opgave at registrere bygningerne og udarbejde et byggeprogram. Et arbejde der blev afsluttet i 2022.

- Det fremgår af prisoverslaget i byggeprogrammet, at det vil koste i alt 71 millioner kroner at nedrive, genopføre og opføre bygninger i Upernaviarsuk, oplyser Aqqaluaq B. Egede i et paragraf 37 svar til IA-medlemmet Mariane Paviasen.

Aqqaluaq B. Egede pointerer i sit svar, at den samlede pris kan ende med at blive højere end de 71 millioner kroner.

Afventer analyseresultater

- På nuværende tidspunkt afventer Naalakkersuisut analyseresultaterne fra en redegørelse, der har til formål at afdække behovet og muligheden for at etablere en landbrugsskole. Det forventes, at redegørelsen vil komme med anbefalinger herunder om Upernaviarsuk, skriver Naalakkersuisoq for Uddannelse.

Forventningen er, at analyse kan blive forelagt Inatsisartuts medlemmer i forbindelse med forårssamlingen 2024.