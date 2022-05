Behov for investeringer for at tiltrække turister

redaktion Torsdag, 26. maj 2022 - 09:32

I sidste uge blev den store europæiske luftfartsmesse Routes Europe 2022 afholdt i Bergen, og Visit Greenland og Kalaallit Airports var begge imponeret over den optimistiske stemning, der herskede.

- De seneste par år har stemningen på Routes i sagens natur været noget afdæmpet. Men i år fornemmer man, at optimismen virkelig er vendt tilbage, og der var lige så mange deltagere som før Covid-19, udtaler administrerende direktør Jens Lauridsen, Kalaallit Airports, i en pressemeddelelse.

Udlandet er opmærksom

Blandt flyselskaberne mærkede både han og Head of PR hos Visit Greenland, Tanny Por, en betydelig opmærksomhed omkring Grønlands fremtid som destination.



- Visit Greenland og Kalaallit Airports deltog sammen i 17 officielle møder med flyselskaber fra både det europæiske og amerikanske kontinent. Der er slet ingen tvivl om, man i udlandet er særdeles opmærksomme på, at vi har to internationale lufthavne på vej i Grønland og på, hvor spændende muligheder det vil give fremover, fremhæver Tanny Por.

Men konkurrencen omkring ruteudvikling er intensiv, der er mange destinationer om buddet.

- Og man kan ikke kun tiltrække flyruter med ideen om, at Grønland er en unik destination. Der skal mere til, og det skal også være en forretning, tilføjer Jens Lauridsen.

Behov for udvikling

Der er derfor behov for investeringer på en lang række områdersom kan gøre destinationerne klar til at modtage flere flyselskaber og turister, mener Visit Greenland og Kalaallit Airports.

- Både hotel-, restaurations- og oplevelsesfaciliteterne skal udvikles i hele landet. Der skal også en koordineret markedsføringsindsats til at sikre, at turismeudviklingen kommer hele Grønland til gavn, påpeger de.

Bæredygtig turisme

Flere destinationer i Grønland oplever nemlig allerede kapacitetsudfordringer i perioder, og det gælder både overnatningsfaciliteter, restaurations- og oplevelsestilbud.

- Derfor har vi i Visit Greenland et stort fokus på at stimulere til at turismeerhvervet udvikles endnu mere, og at det sker bæredygtigt og i samarbejde med de regionale destination management organisationer og samfundet generelt, lyder det fra Tanny Por.



Visit Greenland og Kalaallit Airports understreger dog behovet for at prioritere bæredygtig adventureturisme frem for traditionel masseturisme – så udviklingen sker på en måde, hvor både Grønlands befolkning og natur kan følge med.