Behov for flere kontorer i Nuuk

Et flertal i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq gav ejendomsudvikleren Per Laugesens projektsansøgning om fem kontorbygninger i Nuuk den endelige godkendelse på sit møde i denne uge, mens Siumuts mindretalsgruppe fastholdt sin modstand.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Spillereglerne for projektansøgninger står i loven om planlægning og arealanvendelse fra 2016. Ifølge loven skal kommunen sende en projektansøgning i offentlig høring i mindst seks uger. I denne periode kan alle komme med alternative forslag til anvendelse af det pågældende område, og de alternative forslag skal vurderes på lige fod med det første projekt.

Per Laugesens projektansøgning var i høring fra 1. marts til 26. april, og der kom ikke alternative forslag.

– Men projektansøgeren har være længe undervejs og brugt mange penge på arkitekter og ingeniører, så seks til otte uger er alt for kort en periode til at udarbejde et alternativt forslag, som kan matche det oprindelige forslag, siger Siumuts udvalgsmedlem Peter Davidsen til Sermitsiaq.

Siumut ønsker, at alle, også mindre håndværkere og lokale investorer får bedre og mere ligelig mulighed for at deltage i udviklingen af Nuuk.

