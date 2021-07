Behandlingssted snart klar til familier

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 13. juli 2021 - 14:54

Stedet Apisseq skal være et hjem for gravide og småbørnsfamilier med børn i alderen 0-2 år i Kommune Kujalleq. Formålet er at støtte, rådgive og vejlede familier til at skabe et trygt hjem.

Men før Apisseq kan åbne, skal der findes en pædagog.

- Vi mangler en pædagog, som kan hjælpe familier med barnet i behandlingshjemmet. Der er psykologer og andet socialfaglig støtte klar. Så vi mangler bare en pædagog, før Apisseq kan åbne, siger fagchefen for børn, unge og familieafdeling i Kommune Kujalleq.

Pædagogen skal blandt andet udarbejde behandlingsplaner i samarbejde med beboerne og vejlede forældre i deres forældrerolle. Kommunen manglede ansøgere til stillingen og har derfor lavet et genopslag med udløb 1. september.

Behandlingsstedet Apisseq er en del af familiecenteret i Kujalleq som består af i alt fem huse, der tilbyder forskellige støtte til børn, unge og familier i kommunen.

Udover familiecenteret i Qaqortoq er der to familiehuse i Nanortalik og Narsaq og værestedet Neriusaaq i Qaqortoq og nu altså Apisseq, som fremover skal tilbyde støtte til småbørnsfamilier med børn fra 0-2 år.