Behandlingen af råstofsager skal speedes op

Walter Turnowsky Fredag, 25. oktober 2019 - 16:25

Råstofeventyret er ind til videre udeblevet. I 2014 gik man ud fra, at tre til fem miner skulle være i drift på nuværende tidspunkt, fremgår af den nuværende råstofstrategi. Der er to mindre miner i drift på nuværende tidspunkt.

En væsentlig del af forklaring er, at priser på en lang række råstoffer faldt i en periode.

Men det er ikke den eneste forklaring, står der i den nye mineralstrategi, som Naalakkersuisut netop har sendt i høring.

- Råstofmyndigheden består i dag af flere forskellige departementer og administrative enheder. Det betyder, at en ansøgning om mineraltilladelse skal igennem flere instanser som, desværre i dag, ikke altid arbejder optimalt sammen. Det kan i bedste fald medføre lange ansøgningsprocesser og i værste fald, at nogle ansøgere opgiver undervejs eller helt afskrækkes fra at investere i Grønland, hedder det i strategien.

Og som et land uden en etableret råstofindustri, kan en tung og besværlig sagsbehandling ramme ekstra hårdt.

- Det geologiske potentiale i Grønland er stort, mens Grønland på andre parametre står mindre stærkt i konkurrencen med andre, mere etablerede minelande. Derfor er det vigtigt, at myndighederne i Grønland gør deres for at sikre så stabile rammevilkår for industrien som muligt. Det gælder blandt andet stabil lovgivning, en effektiv og transparent sagsbehandling samt et konkurrencedygtigt skatte- og royaltysystem.

Derfor skal sagsbehandlingen nu gøres både hurtigere, enklere og mere gennemskueligt.

Enklere, hurtigere og mere gennemskueligt

Råstofmyndighederne har allerede indført et-dørs-princippet, så ansøgeren kun skal henvende sig et sted. Nu skal dette princip forstærkes ved at der tilknyttes en fast sagsbehandler til hver ansøgning.

Derudover vil man:

Udarbejde beskrivelser og retningslinjer for vores sagsbehandling, så ansøgerne i højere grad ved, hvad de kan forvente.

Nedbringe sagsbehandlingstiden ved at forenkle regler og reducere rapporteringskrav samt arbejde med angivelse af forventede sagsbehandlingstider for forskellige typer af tilladelser.

Undersøge muligheden for, at flere tilladelser kan tildeles administrativt efter bemyndigelse af Naalakkersuisut i ukontroversielle sager, for eksempel forundersøgelse- og småskalatilladelser.

- Det er vores forventning, at disse tiltag tilsammen vil effektivisere sagsbehandlingen, spare myndighedsressourcer og reducere en del af den uvished og usikkerhed, som nogle selskaber oplever, når de ansøger om særligt udnyttelsestilladelser i Grønland, hedder det i forslaget til den nye strategi.

Mineralstrategien for 2019 - 2023 er i høring frem til 16. december.